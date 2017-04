Moody's podnosi prognozy dla polskiej gospodarki

Fot. Jacek Dominski/REPORTER

Kolejna agencja ratingowa podwyższyła prognozę wzrostu gospodarczego Polski. Według Moody's ma wynieść w przyszłym roku 3,1 proc. To sygnał, że zbliżająca się aktualizacja ratingu wiarygodności naszego kraju powinna być pozytywna.

Dynamika PKB Polski w 2018 roku ma wynieść 3,1 proc. wobec wcześniej szacowanych 2,8 proc. - wynika z raportu Moody's opublikowanego we wtorek. Agencja ratingowa prognozuje też, że deficyt sektora finansów publicznych w tym i przyszłym roku wyniesie dokładnie 3 proc. To również bardziej optymistyczne dane.

Agencja wskazuje, że lepsze perspektywy są wynikiem ciągłej pozytywnej poprawy na rynku pracy oraz mocniejszego popytu zewnętrznego.

"Oprócz mocniejszej konsumpcji prywatnej, pobudzonej przez poprawę na rynku pracy, oczekujemy, że inwestycje w 2017 roku nabiorą tempa z uwagi na wyższe wykorzystanie środków unijnych. Szacujemy, że napływ środków UE netto wyniesie 6,9 mld euro (1,5 proc. PKB)" - napisano w raporcie.

Moody's spodziewa się, że deficyt wzrośnie w porównaniu do 2016 roku z uwagi na całoroczny wpływ programu 500+ oraz obniżenie wieku emerytalnego. Utrzymać go w ryzach ma jednak wyższy wzrost gospodarczy, przełożenie o co najmniej 2 lata obniżki stawki VAT oraz mocne zobowiązanie polskich władz do utrzymania deficytu poniżej kryterium z Maastricht.

Prognozy dla Polski zakładają również, że blisko celu NBP będzie inflacja. Na koniec 2017 roku ma wynieść 2 proc. i stopniowo rosnąć w 2018 roku.

Podwyższenie prognoz gospodarczych dla naszego kraju może sugerować, że zaplanowany na 12 maja przegląd ratingu Polski będzie pozytywny. To znaczy, że nie dojdzie do obniżki oceny ani jej perspektywy.

Tak właśnie zakończyła się aktualizacja ratingu Polski przez Standard & Poor's. Agencja w piątek 21 kwietnia utrzymała dotychczasową ocenę wiarygodności kredytowej Polski na poziomie "BBB+". Perspektywa dla kolejnych ocen pozostała "stabilna". To ósmy od góry poziom ratingu w skali S&P, podczas gdy Moody's daje nam szósty, a Fitch siódmy.