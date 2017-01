Przeprowadzka za pracą. Wrocław i Trójmiasto najatrakcyjniejsze w Polsce

Fot. Jacek Bereźnicki Wrocław

Jeśli przeprowadzać się za pracą, to najlepiej do Wrocławia, ewentualnie do Trójmiasta. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę rekrutacyjną Antal. Co ciekawe, bardzo spadła liczba Polaków, którzy rozważają migrację za pracą za granicę.

Według opublikowanego w styczniu badania "Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy" wynika, że 39 proc. osób piastujących takie stanowiska wskazało Wrocław jako miasto, do którego chętnie przeprowadziłoby się za pracą.

Niewiele mniej, bo 36 proc. za ciekawe miejsce do przeprowadzki uznało Trójmiasto, a za atrakcyjne uchodzą też Warszawa (31 proc.), Kraków (29 proc.) i Poznań (28 proc.). Pozostałe miasta grają już w zupełnie innej lidze - Katowice kuszą 11 proc. specjalistów i menedżerów, a Łódź tylko 9 proc.

Według autorów badania relokacja zawodowa coraz rzadziej jest koniecznością, za to coraz częściej ciekawą propozycją. - W Polsce umacnia się mobilny rynek pracy. Dzieje się to po części za sprawą młodszych pokoleń specjalistów i menedżerów, których przedstawiciele są mniej przywiązani do struktur czy miejsca zatrudnienia i otwarci na częstsze zmiany, także lokalizacyjne - wyjaśnia Joanna Kucza, menedżer marketingu i PR w Antal.

Bardzo spadło zainteresowanie migracją zarobkową za granicę. Zgodnie z raportem "Migracje zarobkowe Polaków" Work Service, pod koniec 2016 r. wyjazd rozważało tylko 12 proc. aktywnych lub potencjalnych uczestników krajowego rynku pracy. To najniższy wynik od momentu rozpoczęcia badania we wrześniu 2014 roku.

Jak wyjaśnia Andrzej Kubisiak z Work Service, do spadku atrakcyjności zagranicy jako kierunku migracji zarobkowej przyczynia się z jednej strony coraz lepsza sytuacja na rodzimym rynku pracy, a z drugiej obawy o bezpieczeństwo w Europie Zachodniej. - Obecnie nowe pokolenie szuka szansy zwiedzania świata poprzez pracę za granicą. Taki powód wyjazdów wskazuje już 27 proc. potencjalnych emigrantów - mówi Kubisiak.

Zdecydowanie najsilniejszym czynnikiem trzymającym Polaków w kraju jest jednak przywiązanie do rodziny i przyjaciół w Polsce, do którego przyznaje się 70 proc. badanych. Nieznajomość języków obcych to problem tylko co czwartego Polaka rozważającego emigrację zarobkową.