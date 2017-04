Rachunek od państwa wyższy niż rok temu. Każdy Polak zapłacił ponad 20 tys. zł. Za co najwięcej?

Emerytury, ochrona zdrowia i szkolnictwo - na te obszary idzie najwięcej pieniędzy z kieszeni każdego Polaka. 500+ to przy tym marne grosze. Forum Obywatelskiego Rozwoju jak co roku wystawiło nam rachunek od państwa. Każdy obywatel w 2016 roku zapłacił za wydatki publiczne 20 214 zł. To o 111 zł więcej niż rok wcześniej.

Najwięcej, bo prawie 3 tys. zł poszło na emerytury z ZUS. Portfele drenuje nam również ochrona zdrowia - na ten cel trafia z kieszeni każdego Polaka ponad 2200 zł. Z kolei 1800 zł to koszt przedszkoli i szkół.

Generalnie z roku na rok wydatki w poszczególnych kategoriach są coraz większe. Wyjątkiem jest ochrona zdrowia. Jeszcze w 2015 roku każdy Polak dokładał się do niej w kwocie 2327 zł. Zeszły rok to natomiast spadek o 120 zł. Forum Obywatelskiego Rozwoju zmieniło również strukturę niektórych wydatków, stąd są one trudne do porównania z zeszłorocznymi.

FOR już rok temu przy okazji publikacji "Rachunku od państwa" podkreślał, że wpływ na tegoroczne zestawienie będzie miał pogram Rodzina 500+. Jednak wbrew pozorom, wcale nie jest on aż tak wielkim obciążeniem dla Polaków. Każdy z nich dokłada bowiem do sztandarowego projektu PiS 448 zł rocznie. Więcej kosztuje chociażby składka do budżetu Unii Europejskiej, szkolnictwo wyższe, a niewiele mniej emerytury dla służb mundurowych, sędziów i prokuratorów.

Rachunek od państwa (w zł na osobę) Rachunek od państwa 2016 2015 różnica Emerytury z ZUS 2918 2853 65 Ochrona zdrowia 2207 2327 -120 Przedszkola, podstawówki, gimnazja i szkoły średnie 1846 1602 244 Pomoc społeczna, wsparcie dla bezrobotnych 1228 1098 130 Składki NFZ i PIT emerytów i rencistów 1071 967 104 Renty 989 1016 -27 Inne 909 1883 -974 Koszt obsługi długu publicznego 818 841 -23 Wojsko 735 803 -68 Dodatki do rent i emerytur, dodatki pielęgnacyjne, zasiłki chorobowe, itp. 696 612 84 Kolej i tory 581 x x Ochrona środowiska 580 357 223 Administracja samorządowa 547 461 86 Szkolnictwo wyższe 518 700 -182 Drogi samorządowe 515 x x Składka do budżetu UE 504 479 25 Drogi krajowe 455 320 135 Rodzina 500+ 448 x x Emerytury żołnierzy, policjantów i pozostałych służb mundurowych, sędziów i prokuratorów 381 374 7 Policja, straż pożarna, straż graniczna, BOR, ABW, AW i CBA 364 302 62 Administracja rządowa 342 340 2 Sądy i więzienia 307 264 43 Emerytury z KRUS 291 331 -40 Kultura 249 321 -72 Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo 216 186 30 Sport i wypoczynek 144 200 -56 Administracja ZUS, KRUS i NFZ 122 150 -28 Pozostałe wydatki na transport 87 x x Wspieranie wybranych sektorów (w tym dotacje dla kopalń) 61 x x Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 60 58 2 Informatyka 23 x x Źródło: Forum Obywatelskiego Rozwoju

Stosunkowo niewielkim wydatkiem jest też administracja rządowa. Do budżetów ministerialnych czy KPRM każdy z nas dokłada co roku 342 zł. To o 22 zł mniej niż kosztuje nas w sumie policja, straż pożarna i pozostałe służby. Znacznie droższe są natomiast samorządy, które oznaczają co roku 547 zł z portfela każdego Polaka.

Najmniej uciążliwe są natomiast wydatki na wspieranie polskiego górnictwa (61 zł rocznie, czyli ok. 5 zł miesięcznie), finansowanie urzędów kontroli i ochrony prawa oraz informatykę. Ta ostatnia pochłania zaledwie 23 zł rocznie.

Jednak to nie jedyny koszt. Wraz z wydatkami rośnie bowiem dług publiczny. W przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi on już 26 257 zł. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zwiększył się o 2046 zł.