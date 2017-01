Rating Polski. Fitch już zaktualizował ocenę

Fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER

Agencja Fitch podtrzymała rating Polski na poziomie A- z perspektywą stabilną, zgodnie z oczekiwaniami. Jeszcze w piątek swoją decyzję ma też ogłosić druga z trzech największych agencji ratingowych, Moody's.



Moody's do tej pory oceniała nasz kraj na A2 z perspektywą negatywną. Z kolei ocena w S&P (BBB+ z perspektywą stabilną) jest najniższą wśród trzech głównych agencji ratingowych.

Ryzyko obniżki istniało. Wszystko przez emerytury

Większość ekonomistów zapytanych przez WP money przewidywała w czwartek, że agencje Fitch oraz Moody's nie zmienią swoich ocen wiarygodności Polski. Największe ryzyko wiązali z decyzją analityków Moody's, którzy przy najwyższej ocenie wśród wszystkich globalnych agencji, dawali jednocześnie tzw. perspektywę negatywną. To swego rodzaju ostrzeżenie, że rating może zostać obniżony.

"Ryzyko obniżki przez Moody's, bądź zmiana perspektywy na negatywną przez Fitch, jest jednak wysokie z uwagi na przyjęte w ostatnim czasie zmiany w systemie emerytalnym. Czynnik ten stanowi duże obciążenie dla budżetu, które będzie widoczne także w kolejnych latach" - napisali ekonomiści Raiffeisen Bank Polska.

"Naszym zdaniem jest całkiem możliwe, że agencje zdecydują się na obniżkę perspektywy (Fitch) i/lub ratingu (Moody's), do czego głównym argumentem będzie obniżka wieku emerytalnego i pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego. Przypomnijmy, że Fitch od wyborów 2015 nie zmienił jeszcze ani jednego ani drugiego (A-, stabilna), podczas gdy Moody's w maju 2016 obniżył perspektywę (A2, negatywna)" - dodali z kolei ekonomiści BZ WBK.

Ekonomiści zapytani przez WP money wskazywali jednocześnie, że ostatni kryzys parlamentarny nie powinien mieć większego wpływu na decyzje agencji ratingowych. Jakub Borowski, główny ekonomista banku Credit Agricole, stwierdził, że kryzys miałby dla analityków dużo większe znaczenie, gdyby niósł ze sobą poważne ryzyko np. wcześniejszych wyborów. A tak nie jest.

Eksperci są zgodni, że największa uwaga agencji ratingowych w sprawie Polski skupia się obecnie na kwestii obniżenia wieku emerytalnego. Ich zdaniem to czynnik, który negatywnie wpłynie na sytuację finansów publicznych, a więc niesie ze sobą ryzyko obniżki ratingów. Z drugiej strony, ekonomiści zakładają, że agencje "dadzą rządowi czas" i zobaczą, czy w 2017 r. nastąpi poprawa po stronie dochodów budżetu. Inaczej mówiąc, by obronić się przez cięciami ocen, rząd powinien zwiększyć ściągalność podatków.

Premier i wicepremier optymistami

- Spodziewam się dobrych wiadomości. Polska się rozwija, wskaźniki gospodarcze są coraz lepsze. Mamy najniższe w ostatnich 25 latach bezrobocie, mamy dobre wskaźniki wskazujące optymizm przedsiębiorców - powiedziała szefowa rządu w czwartek wieczorem.

Jak dodała, przygotowany przez wicepremiera, ministra finansów i rozwoju Mateusza Morawieckiego Projekt Programu Odpowiedzialnego Rozwoju, który od minionego roku jest wprowadzany, "zaczyna przynosić pozytywne efekty". Więcej czytaj TUTAJ.



- My przyjmujemy każdą rzeczową krytykę, każde pochwały z wdzięcznością. Jestem bardzo dobrej myśli. Czynniki makroekonomiczne poprawiają się - powiedział w piątek wieczorem w "Gościu Wiadomości" Mateusz Morawiecki.

Na razie najgorzej oceniają Polskę analitycy S&P

Po piątkowych decyzjach agencji Moody's i Fitch, kolejną ocenę wystawi Polsce agencja Standard&Poor's. Jej publikacja jest zaplanowana dopiero na 21 kwietnia.

S&P to agencja, która do tej pory wywołała największe zamieszanie na rynku finansowym. W styczniu ubiegłego roku analitycy S&P niespodziewanie obcięli ocenę dla Polski do najniższego w historii poziomu BBB+. Spowodowało to m.in. wyraźną przecenę złotego.

"Od wygrania wyborów w październiku 2015 r., nowy rząd Polski zainicjował różne projekty legislacyjne, które uważamy za osłabienie niezależności i skuteczności kluczowych instytucji, co znajduje odzwierciedlenie w naszej ocenie instytucjonalnej" - mogliśmy przeczytać w komentarzu agencji.

Ostatnio jednak agencja S&P wzięła "pod lupę" polską gospodarkę i obniżyła prognozy jej wzrostu. Analitycy uznali, że nie ma szans na wzrost PKB o 3 proc. za 2016 r. i obniżyli swoje założenie do 2,8 proc. Nieznacznie obniżyli również swoją prognozę wzrostu PKB w 2017 r. z 3,3 do 3,2 proc.

Rating - o co tu chodzi?

W maju 2016 agencja Moody's utrzymała rating polskiego długu na poziomie A2/P-1, ale zmieniła perspektywę ratingu ze stabilnej na negatywną. Nie zmieniał natomiast swoich decyzji ratingowych Fitch, utrzymując ocenę na poziomie A- oraz A (odpowiednio dla zobowiązań w walutach obcych i w walucie krajowej) z perspektywą stabilną.

Rating to ocena wiarygodności kredytowej. Na ich podstawie inwestorzy, banki oraz państwa decydują komu i za ile można pożyczać pieniądze. Ratingi przyznawane są spółkom, bankom, miastom, państwom. Ocena państwa realnie przekłada się na jego wiarygodność i atrakcyjność gospodarczą.