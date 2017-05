Reklamy w TVP coraz tańsze. Telewizja Jacka Kurskiego traci przychody

Fot. Michal Wargin/East News

W czerwcu cena za reklamę przy "Wiadomościach" w TVP1 w dni powszednie spadnie do 13,7 tys. zł, podczas gdy rok temu wynosiła nawet 35 tys. zł. Podrożeje za to nieco reklama w weekendy - z 35,5 tys. do 37,7 tys. zł. Mniej też trzeba będzie płacić za reklamę obok popularnych seriali.

Serwis wirtualnemedia.pl podaje, że cena za reklamę przy serwisie sportowym w dni powszednie wyniesie w czerwcu nieco ponad 27 tys. zł, podczas gdy rok temu było to trochę powyżej 33 tys zł. W przypadku niedzieli - prawie 35 tys. zł w porównaniu do zeszłorocznych 36 tys. zł. Tańsza jest też reklama przy prognozie pogody.

Najwięcej w czerwcu telewizja publiczna życzy sobie za spoty reklamowe w czasie transmisji finału Ligi Mistrzów. Za pokazanie swojego produktu przy meczu Juventusu z Realem trzeba wyłożyć 64,7 tys. zł. Dodatkowo telewizja planuje część czasu sprzedać poprzez licytację, która startuje 22 maja.

Na spory zarobek TVP może też liczyć w związku z festiwalem w Opolu. Najdroższe są reklamy przy koncercie Maryli Rodowicz - prawie 48 tys. zł. Przy innych popularnych koncertach - około 35 tys. zł, podczas gdy w zeszłym roku wahały się od 29 do 46 tys. zł.

Tańsze będą reklamy przy serialach. W przypadku "Barw Szczęścia" spadną z maksymalnie z 45 tys. zł do maksymalnie 39,5 tys. zł.