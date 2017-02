Rekomendacje nakręcają hossę na GPW. Oto najlepsze spółki typowane przez analityków

Fot. Andrzej Cynka/ East News

W ostatnim czasie giełda daje nieźle zarobić. Ceny akcji rosną najmocniej od blisko 2 lat, napędzane m.in. coraz bardziej odważnymi rekomendacjami analityków. Niektóre sugerują zyski z inwestycji nawet rzędu 50 proc. Wśród wyróżnianych spółek są m.in.: Polwax, JSW, Amica, PKO BP czy Lotos.

Na warszawskiej giełdzie hossa w pełni. Na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy indeks WIG, grupujący blisko 90 proc. wszystkich spółek z GPW, zyskał na wartości prawie 20 proc. W efekcie w piątek znalazł się na najwyższym poziomie od połowy 2015 roku.

Notowania indeksu WIG na przestrzeni ostatnich dwóch lat





Nastroje na rynku są rewelacyjne, a dodatkowo wzrosty cen akcji napędzają pojawiające się od kilku tygodni coraz śmielsze rekomendacje analityków domów maklerskich. Na grubo ponad 100 tegorocznych zaleceń inwestycyjnych, zdecydowana większość sugeruje zakup albo trzymanie akcji konkretnych spółek. Mniej więcej trzy na cztery z nich są pozytywne.

Przejrzeliśmy wszystkie udostępniane publicznie raporty, by sprawdzić, które firmy teoretycznie mogą przynieść w najbliższym czasie zyski inwestorom i ile można potencjalnie zarobić. Wśród nich są znane marki.

Kilkanaście procent zysku dużych graczy?

Według analityków Deutsche Banku i BZ WBK w najbliższym czasie o 20 proc. w górę mogą pójść notowania grupy Eurocash. To największy polski hurtownik, do którego należą także sieci sklepów takich jak: ABC, Delikatesy Centrum, Lewiatan czy Inmedio.

Również odzieżowa firma Vistula, której garnitury reklamuje sam Robert Lewandowski, znalazła uznanie wśród giełdowych analityków. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska wycenił jedną akcję spółki na 3,80 zł, podczas gdy w piątek były po około 3,25 zł. To oznacza potencjalnie prawie 17 proc. zysku.

Niemal tyle samo można zarobić zakupując obecnie akcje Amiki. Oczywiście, jeśli prognozy się sprawdzą. Akcje popularnego producenta sprzętu AGD z Wronek notowane są poniżej 190 zł, a według DM BZ WBK mogą kosztować prawie 220 zł.

Rekomendacje analityków dla akcji wybranych spółek z GPW (ceny w zł)

spółka cena akcji w piątek cena docelowa wg analityków potencjał zysku instytucja wydająca rekomendację data raportu Eurocash 39,22 47 +19,84% Deutsche Bank i Dom Maklerski BZ WBK 4 stycznia Giełda Papierów Wartościowych 48,9 57,35 +17,28% Dom Maklerski BDM

7 lutego Vistula 3,25 3,8 +16,92% Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

23 stycznia Amica 186,6 217,5 +16,56% Dom Maklerski BZ WBK 6 lutego KGHM 125,45 144 +14,79% Dom Maklerski PKO BP

1 lutego PKO BP 33,2 37,6 +13,25% Dom Maklerski Noble Securities 13 stycznia CD Projekt 64,91 73,1 +12,62% Erste Bank 2 lutego Netia 4,57 5,1 +11,60% Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

19 stycznia Lotos 43,59 48,1 +10,35% Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

9 stycznia

Wyceny analityków przebijają obecne kursy akcji o ponad 10 proc. jeszcze m.in. w przypadku KGHM-u. Koncern z siedzibą w Lubinie jest największym producentem srebra na świecie. Plasuje się też na czwartym miejscu pod względem dostępu do złóż miedzi. Spodziewanymi wzrostami cen obu matali, a także silniejszym dolarem i poprawą rentowności kopalni Sierra Gorda swój optymizm tłumaczą analitycy Domu Maklerskiego PKO BP.

Warto też wspomnieć o najsłynniejszym polskim producencie gier - CD Projekt. Twórca "Wiedźmina", który stał się światowym hitem, dzięki zyskom ze sprzedaży tego tytułu już w tej chwili jest wyceniany najwyżej w historii. Wartość firmy szacowana jest na 6,5 mld zł przy cenie pojedynczej akcji na poziomie 67 zł. Erste Bank ocenia, że to nie koniec dobrej passy i wartość jednej sztuki wycenił na 73,10 zł. Oznaczałoby to kolejne 13 proc. na plus.

Notowania akcji CD Projekt na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy



TOP 10 akcji według rekomendacji

Wymienione dotychczas spółki to już doświadczone firmy, o uznanej marce. W związku z tym też z mniejszym potencjałem do rozwoju, a więc i wzrostu cen akcji. Nieco mniejsze spółki, choć również rozpoznawalne, mogą dać zarobić najwięcej. Przynajmniej tak sugerują ostatnie rekomendacje.

Najbardziej optymistyczne zalecenia w ostatnim czasie wydawał Dom Maklerski BZ WBK. Dla kilku spółek wycenił akcje ponad 40 proc. wyżej niż wynosi ich obecna cena. Dotyczy to Emperii (należy do niej sieć marketów "Stokrotka"), Ambry (producent i dystrybutor win takich jak: CIN&CIN, Dorato, El Sol i Fresco) i Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

TOP 10 rekomendacji analityków dla akcji spółek z GPW (ceny w zł)

spółka cena akcji w piątek cena docelowa wg analityków potencjał zysku instytucja wydająca rekomendację data raportu Polwax 16,86 25,95 +53,91% Dom Maklerski mBanku S.A. 13 stycznia JSW 67,37 99,0 +46,95% Dom Maklerski BZ WBK 25 stycznia Ambra 8,7 12,5 +43,68% Dom Maklerski BZ WBK 18 stycznia Emperia 69 96,6 +40,00% Dom Maklerski BZ WBK 18 stycznia Zespół Elektrowni PAK 15,55 21,3 +36,98% Dom Maklerski BZ WBK 10 lutego Wasko 1,65 2,05 +24,24% ABN AMRO Securities (Polska) S.A. 20 stycznia Elemental Holding 3,79 4,68 +23,48% Dom Maklerski BZ WBK 6 lutego Izo-Blok 181,95 224 +23,11% Dom Maklerski BZ WBK 6 lutego Capital Park 6,59 8,09 +22,76% Dom Maklerski mBanku S.A. 25 stycznia Ciech 74,83 91,8 +22,68% Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 19 stycznia

Wszystkie przebił jednak Dom Maklerski mBanku, który widzi ponad 50 proc. potencjału dla akcji firmy Polwax. To jeden z dwóch największych w Polsce producentów i dystrybutorów rafinowanych i odwanianych parafin oraz wosków, z których powstają m.in. świece i znicze.

Zdaniem DM mBanku spółka w tym roku będzie operować w sprzyjającym otoczeniu, co pozwoli jej na poprawę zyskowności. Wyliczenia wskazują, że przychody powinny w tym roku wzrosnąć z 294 do 310,8 mln zł, a zysk z 20,9 do 24,5 mln zł. Do tego dochodzi pozytywny wpływ w kolejnych latach tzw. "projektu Future", w ramach którego będzie wybudowana nowa instalacja, pozwalająca znacząco zwiększyć moce produkcyjne.

W piątek akcje Polwaksu można było kupić po około 17 zł. Według analityków DM mBanku są warte 25,95 zł. To potencjalnie 53 proc. zysku.

Notowania akcji spółki Polwax na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy





Psychologia giełdy

Oczywiście nie ma żadnej gwarancji na to, że rekomendacje analityków się sprawdzą. Oceniają oni obecną sytuację firm i próbują przewidywać ich przyszłe wyniki na podstawie dostępnych informacji w tej chwili. Te jednak bardzo szybko mogą się zdezaktualizować. Stąd też okresowe aktualizacje raportów. W związku z tym do każdego należy podchodzić z dużą ostrożnością.

Rekomendacje tworzą ludzie, którzy podlegają emocjom. W tym kontekście warto zauważyć pewną zależność. Sam fakt rosnących notowań akcji przez dłuższy czas, skutkuje zawsze wysypem nakręcających koniunkturę rekomendacji zalecających kupowanie papierów wartościowych. Podobnie z rekomendacjami wygląda sytuacja podczas długotrwałych spadków cen akcji na rynku. Dominują wtedy zalecenia "sprzedaj". Tak więc w okresach, gdy zmieniają się trendy na rynkach, zazwyczaj rekomendacje nie zdają egzaminu.

Tegoroczne rekomendacje analityków dla akcji spółek z GPW zalecenie liczba rekomendacji kupuj 53 trzymaj 30 akumuluj 12 sprzedaj 23 pozostałe 12

Można narzekać na prognozy, ale często są one jedynym drogowskazem dla osób grających na giełdzie. Szczególnie tych mniej doświadczonych. Poza tym i tak większość profesjonalnych inwestorów zagląda w opracowania analityków. Choćby po to, by potwierdzić swoją opinię na temat konkretnej spółki.

Rozważając inwestycje w tym momencie, niezależnie od rekomendacji, warto pamiętać o dużej niepewności na rynkach finansowych. Jest wiele czynników, które szybko mogą tę hossę zakończyć. Nierozwiązana jest kwestia Brexitu. Przed nami wybory w wielu krajach europejskich, co może wywołać kolejne turbulencje w ramach Unii Europejskiej. Duże szanse mają partie o skrajnych poglądach. Do tego gospodarka Chin zwalnia, wzrost PKB w Europie jest poniżej oczekiwań, a niewiadomą pozostają rządy Donalda Trumpa. To nie sprzyja inwestycjom, a na pewno nie tym nieprzemyślanym.