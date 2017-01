PiS idzie na rekord. Tak wielu nowych ustaw nikt nie uchwalił od czasów Mieszka I

Fot. Maciej Luczniewski/REPORTER/East News

W grudniu w życie weszło 369 nowych aktów prawnych i rozporządzeń – to więcej niż w październiku i listopadzie łącznie! Początek stycznia też jest rekordowy. Ogromny pośpiech PiS pod koniec ubiegłego roku sprawi, że 2016 r. będzie rekordowy pod względem stanowienia nowego prawa i to licząc od czasów Mieszka I.

W grudniu weszło życie prawie 5300 stron maszynopisu nowych ustaw i rozporządzeń – to 369 nowych aktów prawnych – wynika z analiz tzw. barometru prawa, który prowadzi firma audytorsko-doradczo-outsourcingowa Grant Thornton.

Czy to dużo? Niesamowicie. To więcej niż liczba aktów prawnych, która weszła w życie w październiku i w listopadzie łącznie, co pokazuje, jak bardzo PiS z końcem roku się spieszył.

Zresztą już w III kwartale 2016 r. widać było wyraźne przyspieszenie. W życie weszło wtedy 7816 stron aktów prawnych, czyli o 19,4 proc. więcej niż w tym samym kwartale 2015 r.

Z powodu tego szalonego grudnia niemal na pewno cały 2016 r. będzie rekordowy. A to wcale nie jest dobrze. Ostatnie dane za pełny rok dotyczą 2015 r. Jak wyliczył Grant Thornton, żeby zapoznać się wtedy ze wszystkimi nowymi przepisami prawa, każdy z nas musiałby spędzić cztery godziny każdego dnia.

Danych za pełny 2016 rok jeszcze nie ma, ale gdyby założyć, że dynamika w IV kwartale utrzyma się na tym samym poziomie co przez trzy pierwsze kwartały ubiegłego roku, okazałoby się, że za rządów PiS czas, jaki trzeba poświęcić na zapoznanie się z wchodzącymi ustawami i rozporządzeniami, wzrósł o kolejne 15 minut.

Szczegółowy raport dotyczący całego 2016 r. poznamy na przełomie stycznia i lutego, jak zapowiada Grant Thornton, który barometr prawa publikuje od kilku lat regularnie co kwartał. Tym razem będzie jednak pewna nowość. Firma doradcza postanowiła zbadać nie tylko skalę stanowienia nowego prawa, ale także jego jakość.

- Pokażemy, jak skrócił się czas produkcji aktów prawnych – mówi Jacek Kowalczyk, dyrektor marketingu GT. A na pewno się skrócił. Rzecz w tym, że rząd PiS wiele projektów ustaw zgłasza jako inicjatywy poselskie, żeby w ten sposób wyeliminować konsultacje społeczne, a to zdecydowanie przyspiesza proces legislacyjny.

- Polska jest w Unii Europejskiej liderem w produkcji prawa – podkreśla Kowalczyk. Tylko że tym razem chyba nie powinniśmy się cieszyć z tego miana.

I na razie zapowiada się, że lepiej nie będzie. Początek stycznia przynosi bowiem kolejne rekordy. W ciągu pierwszych 11 dni nowego roku weszło w życie 67 aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń). Dla porównania w ubiegłym roku było ich tylko 50, a w 2015 r. – 42.

Rok Liczba nowych aktów prawnych, które weszły w życie w ciągu pierwszych 11 dni stycznia 2016 50 2015 42

2014 51

2013 48

2012 31

2011 39

2010 11

2009 9

Źródło: obliczenia Grant Thornton na podstawie Dzienników Ustaw