Darmowy roaming nie dla Polaków? Jest odpowiedź UKE

Fot. niekverlaan/Pixabay.com

Wszyscy operatorzy powinni dostosować swoje oferty roamingowe do obowiązujących przepisów prawa, mówiących o przełożeniu ofert krajowych na połączenia na terenie państw Unii, z uwzględnieniem darmowych limitów minutowych, SMS i MMS oraz usług nielimitowanych przyznanych w kraju, podczas podróży zagranicznych na obszarze UE - napisał prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcin Cichy.

W ten sposób ustosunkował się do informacji o tym, że trzy z czterech polskich telekomów nie planują całkowitej likwidacji opłat roamingowych.

"Dokumenty prawne KE oraz przyjęte ustalenia wewnątrzwspólnotowe w precyzyjny sposób tłumaczą operatorom, w jaki sposób należy zaimplementować nowe rozwiązania roamingowe, oraz to, w jakich przypadkach mogą pojawić się ewentualne ograniczenia dla abonentów ich sieci - czytamy w stanowisku prezesa UKE.

"W przypadku stwierdzenia naruszenia przez operatorów obowiązków określonych w rozporządzeniu, Prezes UKE zażąda natychmiastowego zaprzestania takiego naruszenia oraz podejmie wszelkie konieczne działania wynikające z obowiązujących przepisów, włącznie z możliwością nałożenia kar pieniężnych" - ostrzega Marcin Cichy.

Darmowy roaming nie dla Polaków

Jak pisaliśmy w poniedziałek rano, trzech na czterech działających w Polsce operatorów telefonii komórkowej nie zastosowało się w pełni do unijnych przepisów całkowicie znoszących opłaty roamingowe od 15 czerwca. Pełną zgodność z zasadą "roam like at home" wykazał tylko Orange.

Nowe cenniki sieci Play, T-Mobile i Plus wprowadzają bezpłatne połączenia w innych krajach Unii Europejskiej, ale tylko w ramach określonej rocznej puli minut. Po przekroczeniu puli za każdą minutę naliczana ma być opłata. Wśród klientów tych sieci wybuchła burza negatywnych komentarzy.

Zainterweniuje Bruksela?

Jak dowiedzieliśmy się w poniedziałek wieczorem, w sprawie może interweniować nawet Komisja Europejska. "Bruksela będzie przyglądać się konkretnym przypadkom z Polski" - powiedziały nam nieoficjalnie unijne źródła.

Jest bardzo prawdopodobne, że stwierdzi, że polscy operatorzy działają niezgodnie z rozporządzeniem "roam like at home". Gdyby tak się stało, Komisja Europejska wezwałaby UKE do podjęcia interwencji.

"Wydaje się (choć to jeszcze niepotwierdzone), że niektóre nowe cenniki nie są zgodne z zasadą "roam like at home" - dowiedzieliśmy się nieoficjalnie. Oficjalne stanowisko mamy otrzymać wkrótce.