41 samorządów chce kupić elektryczne autobusy. Pomogą rządowi stworzyć nowy rynek

Fot. Szater/CC/Wikipedia

Polski Fundusz Rozwoju podpisał list intencyjny m.in. z resortem rozwoju i energii, a także samorządami reprezentującymi 41 polskich miast i gmin w sprawie rozwoju elektromobilności. Samorządowcy chcą zakupić w sumie 780 autobusów elektrycznych.



Aktualizacja 10:54

"Sygnatariusze porozumienia już teraz zadeklarowali w swoich zgłoszeniach chęć zakupu łącznie 780 autobusów elektrycznych do 2020 roku. Odpowiada to 16 proc. ich łącznego taboru autobusowego, który wynosi 5 tys. sztuk. To zarazem 7 proc. w odniesieniu do liczby wszystkich autobusów miejskich w Polsce (ok. 11,5 tys. sztuk)" - poinformował w komunikacie Polski Fundusz Rozwoju.

W ramach Programu E-bus, przy współpracy z ministerstwami oraz agencjami rządowymi powstaje system, który przyczyni się do stworzenia polskiego rynku autobusów elektrycznych o wartości ok. 2,5 mld zł rocznie, dostarczającego ok. 5 tys. nowych miejsc pracy.

Celem programu jest wyprodukowanie autobusu elektrycznego składającego się w głównej mierze z polskich komponentów, dostępnego cenowo, efektywnego w eksploatacji. Aspiracją programu jest sprzedaż autobusów elektrycznych na poziomie ok. tysiąca sztuk rocznie, stworzenie rozpoznawalnej globalnie marki oraz zbudowanie mocnej pozycji eksportowej do 2025 roku. Program zakłada ponadto wprowadzanie na polskie drogi 1000 autobusów elektrycznych do 2021 r.

Wiceprezydent Poznania, Maciej Wudarski powiedział, że decyzja o inwestycji w elektryczne autobusy nie jest łatwa. Przypomniał, że takie pojazdy są dwa razy droższe niż klasyczne autobusy z silnikiem diesla. Do tego po kilku latach trzeba wymienić baterie. Wiceprezydent informuje, że dzięki unijnym pieniądzom Poznań chce zakupić 15 autobusów elektrycznych.

Prezydent Zielonej Góry, Janusz Kubicki zapowiedział, że jego miasto ogłosiło przetarg na blisko 50 autobusów elektrycznych. Pierwsza dostawa zaplanowana jest na czerwiec 2018 roku. Włodarz Zielonej Góry liczy na to, że w przetargu wygra któraś z polskich firm.

Ministerstwo szykuje ustawę

Oprócz tego w najbliższych dniach Rada Ministrów przyjmie program rozwoju elektromobilności - zapowiedział w poniedziałek na konferencji wiceminister energii Michał Kurtyka.

- Kończymy też prace nad projektem ustawy o elektromobilności. Niedługo ruszą jej konsultacje - powiedział Kurtyka.

Samorządy, które zawarły porozumienie, reprezentują niemal 45 proc. taboru autobusowego w Polsce.

Rozwój elektromobilności jest jednym z celów zapisanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (nazywanej potocznie planem Morawieckiego), uchwalonej niedawno przez Radę Ministrów.