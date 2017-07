Rupert Murdoch zbyt wpływowy. Skok na brytyjskiego "Skya" zablokowany co najmniej do 2018 roku

Fot. SFE

Kontrolowany przez Ruperta Murdocha gigant "21st Century Fox" planuje przej望 najwi瘯szego dostawc telewizji p豉tnej w Wielkiej Brytanii. Za "Sky" sk這nny jest zap豉ci 15 mld dol. Brytyjski rz康 jest przeciwny. Urz康 antymonopolowy czasowo zablokowa sprzeda - donosi CNN

Jeden z najwi瘯szych magnat闚 medialnych skupia w swoim imperium pras, serwisy internetowe, telewizj, przemys filmowy, wydawnictwa, a tak瞠 wiele innych biznes闚. Prywatny maj徠ek Ruperta Murdocha szacowany jest na 12 mld dol.

Tylko w Wielkiej Brytanii miliarder kontroluje trzy poczytne brytyjskie tytu造: "The Sun", "The Times" i "The Sunday Times".

Teraz za po鈔ednictwem 21st Century Fox planuje przej望 najwi瘯szego dostawc telewizji p豉tnej w Wielkiej Brytanii. Za telewizj Sky sk這nny jest zap豉ci 15 mld dol. Po tym przej璚iu mia豚y trzeci najwi瘯sz grup mediow na Wyspach - pisze CNN. By豚y obecny zar闚no w prasie, internecie, telewizji, jak i radiu. Dlatego nie ma zgody na przej璚ie - stwierdzi豉 Karen Bradley, brytyjska minister kultury.

Murdoch obieca, 瞠 "Sky" mia這by du膨 doz swobody. Redakcja by豉by niezale積a, a przez pi耩 lat nie by這by te 瘸dnych ci耩 w bud瞠cie. Brytyjska minister kultury da豉 czas miliarderowi do 14 lipca na przedstawienie dodatkowych szczeg馧owych zapis闚, chroni帷ych niezale積o嗆 "Sky".

Termin min掖, a sprawa zosta豉 przekazana do rozpatrzenia przez brytyjski urz康 antymonopolowy (CMA). Jak szacuje Fox, CMA b璠zie zwleka zaj璚iem si wnioskiem i zablokuje przej璚ie co najmniej do 30 czerwca 2018.

Ale Murdoch ma wi璚ej przeciwnik闚. Niech皻ny przej璚iu jest te Ofcom, odpowiednik polskiej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ofcom zwraca uwag na przypadki molestowania seksualnego, zg豉szane przez kobiety zatrudnione w Fox News. Jeden z takich skandali doprowadzi nawet do dymisji za這篡ciela telewizji Fox.

To ju drugi raz, kiedy Murdoch ostrzy sobie z瑿y na "Sky" - pisali鄉y o tym w money.pl. Poprzednie, nieudane podej軼ie, mia這 miejsce w 2012 roku. Wtedy na przeszkodzie stan掖 skandal z pods逝chami, jakie dziennikarze z medi闚 Murdocha zak豉dali prominentnym politykom i osobom publicznym.