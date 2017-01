Rząd dopłaci 100 mln zł rocznie do filmów. Jest warunek

Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER wiceminister kultury Jarosław Sellin

Rząd zamierza dopłacać ponad 100 mln zł rocznie do polskich filmów, najwięcej do wielkich produkcji sławiących narodową historię i kulturę - pisze "Puls Biznesu".

Ministerstwo kultury ma już gotowy projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej. Jego celem jest udzielanie z budżetu państwa dotacji do filmów produkowanych przez firmy mające siedzibę i płacących podatki w Polsce.

Operatorem wsparcia ma być Polski Fundusz Audiowizualny (PFA), który będzie oceniał wnioski o dotacje i decydował o przyznaniu dofinansowania. Dyrektora powoła w drodze konkursu minister kultury.

Tak zakłada projekt ustawy autorstwa ministerstwa kultury, skierowany w grudniu 2016 do konsultacji publicznych.

Kto dostanie wsparcie?

Projekt pilotowany przez wiceministra kultury Jarosława Sellina (na zdjęciu) zakłada też większe wsparcie dla tzw. trudnych filmów, których producenci będą mogli uzyskać dotacje do 70 proc. budżetu filmowego.

"Trudne filmy" - jak wyjaśnia "Puls Biznesu" - to takie, które promują wartości polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz filmy dla dzieci do lat 12. "Zwykłe" filmy mogą liczyć na refundację co najwyżej 25 proc. wydatków - zauważa.

Operatorzy kin zostaną zobowiązani do codziennego raportowania do PFA liczby wyemitowanych filmów, sprzedanych biletów i widzów. "Kary za niewykonanie obowiązków wyniosą 1-100 tys. zł" - pisze wyraźnie zaskoczony tą propozycją "Puls Biznesu".

100 mln zł

100 mln zł to jak na polskie realia spora kwota. To więcej niż budżet najdroższego w historii naszego kraju filmu - "Quo Vadis", na który producenci wydali w 2001 roku około 76 mln zł. Za 100 milionów można by też wyprodukować na przykład cztery filmy "Miasto 44" i 10 filmów "Smoleńsk".

"Projekt wiąże się ze zwiększeniem dochodów budżetu państwa, mimo że równolegle generuje określone koszty. Bilans pozostaje jednak dodatni i zakłada ponad dwukrotny zwrot z inwestycji" - czytamy dalej w komunikacie rządu.

Rząd przewiduje, że wprowadzenie systemu wsparcia finansowego w najbliższych latach podniesie wartość produkcji do poziomu 500 mln zł z szacowanych obecnie 210 mln zł. Na kwotę 500 mln zł składają się 400 mln zł wydatków kwalifikowanych generowanych przez Fundusz (400 mln zł pomnożone przez 0,25 daje 100 mln zł), wydatki niepodlegające refundacji związane z nowymi produkcjami audiowizualnymi oraz produkcje niekwalifikujące się do uzyskania wsparcia, dofinansowane w ramach działalności PISF. Łączna suma budżetów produkcji audiowizualnych planowanych do realizacji w Polsce z powodzeniem wypełnia założenia dotyczące dodatkowej produkcji, podano także w dokumencie.

Według projektu ustawy w latach 2017-2026 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy wyniesie w poszczególnych latach: 2017 r. do 2021 r. po 104,5 mln zł rocznie, od 2022 r. do 2026 r., po 106 mln zł rocznie. Więcej czytaj TUTAJ.