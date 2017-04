Drogowcy ogłaszają przetargi na Via Baltica. Na dwa brakujace odcinki drogi

Fot. Jacek Bereźnicki

Drogowcy ogłaszają przetargi na dwa ostatnie fragmenty S61, domykające przebieg międzynarodowej drogi ekspresowej Via Baltica. Przyspieszenie budowy tej drogi rząd obiecywał jesienią.

Chodzi o odcinki od Ostrowi Mazowieckiej (węzeł Podborze) do Śniadowa i od Śniadowa do węzła Łomża Południe. "Całość pozwoli w ciągu kolejnych lat na połączenie Łomży, Ełku, Suwałk oraz Litwy z siecią dróg szybkiego ruchu w Polsce i całej Europie" - chwalą się w komunikacie drogowcy.

Ogłoszenie przetargu trafi najpierw do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, by następnie, w pierwszych dniach maja, pojawić się na stronach GDDKiA. Jak wyjaśnił w rozmowie z money.pl rzecznik GDDKIA Jan Krynicki, taka procedura jest wymagana przez nowe prawo zamówień publicznych. - Chodzi o to, żeby wszystkie europejskei firmy mogły się zapoznać z warunkami przetargu, jeśli będą tym zainteresowane - wyjaśnił.

Po ogłoszeniu przetargu na te dwa odcinki, cała droga ekspresowa S61 - nie licząc gotowej części obwodnicy Augustowa i budowanej już obwodnicy Suwałk - czyli łącznie niespełna 190 km, będzie objęta postępowaniem przetargowym.

Droga ma zostać wybudowana w nowym śladzie, będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pasy awaryjne i pas rozdziału. Droga będzie miała nawierzchnię z betonu cementowego. Realizację inwestycji obecnie planuje się w latach 2018-2021. Na odcinku Ostrów Mazowiecka – Śniadowo o długości 19,4 km przewidziane są dwa węzły (Podborze i Komorowo), a na odcinku Śniadowo – Łomża Południe o długości 16,99 km – jeden (Śniadowo).

Rząd obiecywał przyspieszenie w budowie na jesieni. Premier Beata Szydło nazwała wtedy S61 od Ostrowi Mazowieckiej do obwodnicy Szczuczyna "drogą, o której marzyliście, która jest Łomży potrzebna, która stworzy dla miasta i dla całego regionu ogromną szansę".

Via Baltica, podobnie jak Via Carpatia jest jednym z flagowych projektów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Partia z hasłem budowy tych dróg szła do wyborów. Trasa Via Baltica na terenie Polski przebiega wzdłuż drogi ekspresowej S8 od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i dalej drogą ekspresową S61 od Ostrowi Mazowieckiej do granicy państwa w Budzisku.