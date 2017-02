Będą samoloty dla VIP-ów. Bartosz Kownacki: pierwsze maszyny trafią już w czerwcu do Polski

Fot. STEFAN MASZEWSKI/REPORTER/EAST NEWS

- W czerwcu do Polski trafią pierwsze samoloty do transportu VIP-ów. Najważniejsze osoby w państwie będą mogły z nich korzystać od jesieni - powiedział w sobotę wiceszef MON Bartosz Kownacki w radiu RMF FM.

Wiceszef MON przypomniał, że w ostatnich latach wielokrotnie rozpisywano przetargi na samoloty dla najważniejszych osób w państwie. - Przez 27 lat tego problemu nie rozwiązano. (...) Dopiero trzynasty przetarg się udał - trzynasty to był ten, który my rozstrzygnęliśmy na jesieni ubiegłego roku - powiedział. - W czerwcu 2017 roku pierwsze samoloty do transportu najważniejszych osób w państwie przylecą (do Polski - przyp. red.). Liczę, że od jesieni, bo jest potrzebny okres szkolenia, także tutaj na miejscu, naszych pilotów, już "head", czyli najważniejsza osoba w państwie, pan prezydent, czy inne osoby mające ten status, będą mogły podróżować nowymi samolotami, które będą na wyposażeniu wojska - poinformował Kownacki.

Wiceszef MON dodał, że już teraz prowadzone są "bardzo poważne przygotowania " do przyjęcia nowych samolotów. - Jest cała struktura przygotowywana w Ministerstwie Obrony Narodowej do transportu najważniejszych osób w państwie, będzie cała infrastruktura do tego potrzebna - też jest przygotowywana - wyliczał.

Kownacki poinformował, że polscy piloci i technicy, wkrótce udadzą się do USA na szkolenia. - Pierwsi technicy już za kilka tygodni, bo około 20 marca lecą do Stanów Zjednoczonych, a pierwsi piloci w połowie kwietnia będą już w Stanach Zjednoczonych - mówił.