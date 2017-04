Samsung wspiera polskie start-upy. Sprawdź, jakie projekty powstają w rzeszowskim inkubatorze Internetu Rzeczy

Masz szansę zbudować własną firmę korzystając z pomocy doświadczonych pracowników lidera światowej elektroniki użytkowej. Samsung otworzył właśnie w Rzeszowie laboratorium do testowania innowacyjnych rozwiązań Internetu Rzeczy.

Jitiv to urządzenie, które pomaga w oszczędzaniu energii elektrycznej. Montowane za gniazdkiem lub włącznikiem oświetlenia stale monitoruje zużycie prądu. Budzik Healmorn sprawi natomiast, że wstawanie będzie przyjemniejsze. Połączone z ekspresem urządzenie przygotuje bowiem zdrowy i ciepły napój o temperaturze maksymalnie 40 stopni, który doda nam energii. Jesteś właścicielem firmy wyposażonej w instalację chłodniczą i przeciwpożarową?

Control Cold umożliwia stałe monitorowanie tych urządzeń w sieci. Montowane na nich elektroniczne moduły, odczyty z czujników (m.in. wysokość temperatury otoczenia i w komorze chłodniczej) wyślą do bazy danych w chmurze, a aplikacja webowa i mobilna pozwolą na stałą ich kontrolę. O każdej anomalii zainteresowany zostanie powiadomiony telefonicznie.

Najważniejszy jest pomysł

Start-upy tworzące te rozwiązania rozwijają się w tej chwili w Samsung Inkubatorze w Rzeszowie. Realizowany we współpracy z Politechniką Rzeszowską i Doliną Lotniczą program wspiera młodych, innowacyjnych przedsiębiorców z całego kraju, zajmujących się budowaniem rozwiązań Internetu Rzeczy. Co to takiego?

Wyobraźmy sobie świat, w którym to lodówka przygotuje listę brakujących produktów, smartfon poinformuje, że kwiatki potrzebują wody i trzeba je podlać, inna aplikacja pomoże nakarmić pupila, który został w domu, a samochód wybierze najlepszą trasę do pracy.

Codzienne i monotonne obowiązki zaczynają przejmować maszyny, które dodatkowo są w swoich „decyzjach” racjonalne i oszczędne. Internet Rzeczy, czyli globalna sieć połączonych ze sobą urządzeń, wyposażonych w komputery z autonomicznym dostępem do internetu, to branża z potencjałem, który dotychczas nie został wykorzystany nawet w małym procencie.

– Dlatego skupiamy się przede wszystkim na start-upach zajmujących się Internetem Rzeczy. Zależy nam na efekcie synergii, który możemy uzyskać dzięki współpracy z naszymi partnerami. Jesteśmy otwarci na zgłoszenia studentów z regionu oraz innowatorów i przedsiębiorców, pracujących nad rozwiązaniami, które można wykorzystać w działaniach firm z Doliny Lotniczej, ale też na inne propozycje. Do inkubatora mogą się zgłaszać osoby, które mają pomysł i potrzebują wsparcia w jego realizacji, prototypowaniu i przygotowaniu całej strategii rozwoju produktu – zachęca Jacek Łęgiewicz, dyrektor Public Affairs Samsung Electronics Polska.

Profesjonalna pomoc bez limitu

Samsung oferuje start-upowcom wsparcie ekspertów, którzy pomogą im wypracować modele biznesowe oraz zweryfikować rynkowe zapotrzebowanie na tworzone rozwiązania.

Młodzi przedsiębiorcy przez trzy miesiące mają do dyspozycji przestrzeń biurową i laboratoryjną, zlokalizowaną na terenie kampusu Politechniki Rzeszowskiej, najnowszej klasy sprzęt i oprogramowanie, a także mentorów, którzy służą wiedzą i doświadczeniem. Uczestnicy programu mogą też skorzystać z intensywnych szkoleń oraz pomocy w poszukiwaniu partnerów biznesowych, technologicznych i pozyskiwaniu finansowania.

Obecnie trwa otwarta rekrutacja, w czasie której zostaną wyłonione trzy kolejne start-upy.

– W każdej rundzie jest przewidzianych sześć miejsc. Po zakończeniu pierwszej rundy, rozpocznie się nabór na kolejne. Nie założyliśmy limitu liczby start-upów, które chcemy wesprzeć. Dla firmy Samsung, inwestycja w inkubator w Rzeszowie ma charakter długoterminowy – zapewnia Jacek Łęgiewicz.

Rzeszów – miasto z potencjałem

Otwarcie Samsung Inkubatora w Rzeszowie nie jest przypadkowe.

– Rzeszów to z jednej strony jeden z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce, z drugiej – miejsce, w którym powstała i stale się rozwija Dolina Lotnicza. Postanowiliśmy wyjść poza centrum biznesowo-finansowe, jakim jest Warszawa, i wesprzeć ogromny potencjał, jaki tkwi w innowatorach i przedsiębiorcach w regionie Rzeszowa. To właśnie tutaj bardzo prężnie rozwija się nowoczesny przemysł 4.0 i to właśnie w fabrykach i firmach działających w tej części Polski można najlepiej wykorzystywać rozwiązania Internetu Rzeczy – nie ma wątpliwości Jacek Łęgiewicz.

Działająca od 14 lat Dolina Lotnicza zrzesza dziś ponad sto firm.

– Od początku swojej działalności przedsiębiorstwa zainwestowały ponad 6 mld zł w nowoczesne technologie, a sprzedaż eksportowa w 2016 roku przekroczyła 3 mld dolarów – wylicza Marek Darecki, prezes Doliny Lotniczej. Znaczenie otwarcia Samsung Inkubatora dla gospodarki podkreśla też prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski, rektor Politechniki Rzeszowskiej – Na naszej uczelni prowadzone są zaawansowane badania naukowe z zakresu nowoczesnych technologii, a także liczne projekty badawcze wspólnie z polskimi i zagranicznymi firmami. Przeprowadzamy tym samym transfer badań do gospodarki. Współpraca z firmą Samsung doskonale wpisuje się w naszą strategię rozwoju.

Priorytet: cyfryzacja

Samsung od lat angażuje się w proces cyfryzacji polskiego społeczeństwa. Od 2013 roku firma wspiera naukę programowania dla dzieci w polskich szkołach i przedszkolach. W inicjatywie „Mistrzowie Kodowania” bierze udział już 1700 placówek i 100 tys. ich podopiecznych.

Firma uruchomiła także nowatorski program edukacyjny Samsung Labo dla studentów technicznych uczelni wyższych, techników i szkół zawodowych, który ma ułatwić im rozpoczęcie kariery zawodowej.

– Stworzenie inkubatora dla start-upów to kolejny krok. Oferujemy doświadczenie firmy, będącej liderem rynku elektroniki konsumenckiej na świecie oraz wiedzę inżynierów z Instytutu Badań i Rozwoju. To właśnie polscy inżynierowie z R&D, największego tego typu centrum firmy Samsung poza Koreą, współtworzą rozwiązania i produkty dostępne na całym świecie – mówi Hadrian Baumann, prezes polskiego oddziału Samsung Electronics.