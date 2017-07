SKOK Nike zbankrutował. Jest decyzja sądu

Fot. STANISLAW KOWALCZUK/EAST NEWS

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy wydał w poniedziałek postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Nike - poinformowała w poniedziałek Komisja Nadzoru Finansowego. Depozyty w kasie miało 17 tys. osób. Ich łączna kwota przekroczyła 124 mln zł.

"W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd podkreślił, że została spełniona ustawowa przesłanka do ogłoszenia upadłości w związku z niewypłacalnością spółdzielczej kasy, tj. faktem, że aktywa SKOK Nike nie wystarczają na zaspokojenie zobowiązań. Sąd podkreślił, iż jest to samodzielna i wystarczająca przesłanka uprawniająca Komisję do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez sąd oraz obligująca Sąd do ogłoszenia upadłości SKOK Nike" - napisano w komunikacie KNF.

"Jednocześnie, w ocenie sądu, nie wystąpiły przesłanki oddalenia wniosku o głoszenie upadłości" - dodano.

KNF zawiesiła działalność SKOK Nike 2 czerwca tego roku oraz wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. Pisaliśmy o tej sprawie w money.pl.

SKOK-i zresztą to niekończąca się historia:

Jak poinformowała wówczas Komisja, "aktywa SKOK Nike nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań". W tej konkretnej kasie od prawie roku funkcjonował zarząd komisaryczny. Badanie wykazało, że jest ona "głęboko niewypłacalna".

W latach 2013-2016 SKOK Nike próbowała ratować Kasa Krajowa. Pomoc jednak okazała się niewystarczająca i pod koniec lutego 2017 roku cierpliwość się skończyła. "Pismem z dnia 27 lutego 2017 r. Kasa Krajowa poinformowała SKOK Nike i KNF o odmowie udzielenia dalszej pomocy stabilizacyjnej" - czytamy w komunikacie SKOK.

16 maja KNF stwierdziła, że "żadna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia SKOK Nike w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów gromadzonych w kasie". Jednocześnie Komisja postanowiła sprawdzić możliwość przejęcia SKOK Nike przez bank.

"W wyznaczonym przez KNF terminie żaden bank krajowy nie zgłosił zainteresowania uczestnictwem w procesie przejęcia SKOK Nike albo jej wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań. W związku z tym wyczerpane zostały możliwe do zastosowania przez Komisję formy restrukturyzacji Kasy" - napisała KNF.

Stąd decyzja o zawieszeniu. Dotknie ona 17,3 tys. klientów, którzy w kasie mieli ulokowane prawie 124 mln zł. Ogłoszenie upadłości stanowi więc formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Pełnej gwarancji podlegają jednak tylko depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 tys. euro. Ci, którzy mieli w SKOK Nike mniej niż ta granica, mogą spać spokojnie.

SKOK Nike to nie pierwsza kasa, która stała się niewypłacalna. Na początku maja informowaliśmy o identycznej sytuacji Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Rozliczeniowej w Kędzierzynie-Koźlu. Swoje pieniądze powierzyło jej 52 tys. osób, które ulokowały w niej w sumie ponad 170 mln zł.