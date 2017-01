Smog w sądach. Polacy walczą o odszkodowania i likwidację opłaty klimatycznej

Fot. Dominik Gajda/REPORTER

50 tys. zł odszkodowania od Ministerstwa Środowiska żąda mieszkaniec Rybnika. Za zanieczyszczone powietrze. - Mając na uwadze to, co się w całej Polsce w sprawie czystości powietrza, liczę na szybki i korzystny wyrok - przyznaje Oliwer Palarz. Jest przekonany, że to, co zrobił, skłoni Polaków do walki o czyste powietrze, również w sądzie. - To wywoła lawinę - mówi.

- Jesteśmy zmęczeni, naprawdę zmęczeni tym, co się robi z ochroną środowiska i czystością powietrza w Polsce. I nie zamierzamy dłużej czekać na jakiekolwiek działania. Skoro kolejni ministrowie nie robią nic z wszędzie obecnym smogiem i zanieczyszczeniami, to postanowiłem oskarżyć Skarb Państwa i reprezentującego go ministra o trwałą bezczynność - przyznaje Oliwer Palarz w rozmowie z WP money. Jest członkiem stowarzyszenia Rybnicki Alarm Smogowy. To on wystąpił z pozwem.

- W Rybniku przez prawie cztery miesiące mamy przekroczone normy jakości powietrza. Przez ten czas, zgodnie z zaleceniami, nie powinniśmy wychodzić z domu i ograniczyć przebywanie na zewnątrz. Przez ten czas ja, moja rodzina oraz znajomi jesteśmy więźniami we własnych domach. Nie możemy wietrzyć mieszkania, choć przecież dla zdrowia powinniśmy to robić. A do tego dochodzą realne obawy o choroby przewlekłe, które nam wszystkim grożą w przyszłości - wyjaśnia pozew.

- Trudno wycenić zdrowie, dlatego domagam się odszkodowania w wysokości 50 tys. zł i już dawno zadeklarowałem, że całość trafi na działalność charytatywną - dodaje.

Pozew oparty jest o art. 23 Kodeksu cywilnego i art. 8 ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Prawnicy zdecydowali oprzeć się głównie na naruszeniu prawa do ochrony życia prywatnego i mieszkania. W pozwie znaleźć można jeszcze informacje o "dyskomforcie psychicznym, obawach o zdrowie, związanych ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na astmę czy przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Dodatkowo znaczne zanieczyszczenie powietrza obniża komfort życia".

- Od kiedy ruszyliśmy z procesem do kancelarii, która nam udziela pomocy prawnej, zgłosiło się już kilkadziesiąt osób z pytaniami, czy też mogą walczyć o odszkodowanie. Jeżeli wygramy, to procesy ruszą w całej Polsce. Jestem o tym przekonany - mówi Palarz.

To nie jest odosobniony przypadek

W Polsce już w tej chwili kilka osób ma na koncie walkę w sądach ze smogiem. Inną drogę walki o czyste powietrze obrał Zdzisław Kuczma, również z Rybnika.

- Trzy lata temu oskarżyłem państw o bezczynność w walce z zanieczyszczeniami powietrza. W sezonie grzewczym normalne funkcjonowanie w mieście jest praktycznie niemożliwe. Otwarcie okna kończy się kaszlem i fatalnym samopoczuciem - tłumaczy Kuczma. Od Skarbu Państwa żądał 10 tys. zł. Sprawę przegrał. Dlaczego? W pozwie zawarł informacje, że smog źle wpływa na jego zdrowie. A tego - jak się okazuje - tak łatwo nie można udowodnić.

Na tym jednak jego sądowe batalie się nie skończyły. Dwa lata temu, podczas pobytu w Wiśle uznał, że miasto bezprawnie pobiera opłatę klimatyczną. - Nie mogłem zrozumieć, dlaczego mam płacić za klimat dodatkowe pieniądze, skoro nikt nie gwarantuje mi żadnej czystości i żadnego zdrowego powietrza. W regionie co chwile normy są przekraczane i nie można udawać, że nie ma problemu - tłumaczy.

I z tym również poszedł do sądu. Wojewódzki Sąd Administracyjny ostatecznie przyznał Kuczmie rację. Zdaniem sądu Wisła faktycznie niesłusznie pobierała taksę klimatyczną. Przepisy, które to określały, zostały po prostu uchylone.

Wymiar sprawiedliwości argumentował, że pieniądze z tytułu taksy klimatycznej powinny pobierać tylko te miejscowości, które faktycznie mają do zaoferowania zdrowy klimat. W tym mieści się również odpowiednio czyste powietrze. A skoro w regionie Wisły często notuje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczenia powietrza, to o opłatach nie może być mowy.

Dla Kuczmy było to jednak tylko częściowe zwycięstwo. Dlaczego? Podobnych procesów najprawdopodobniej wystraszyły się władze Krakowa i zrezygnowały z pomysłu taksy. Jednak Wisła jak pobierała opłaty, tak dalej pobiera. Zmieniła jedynie podstawę prawną. I turyści wciąż płacą 2 zł za każdą dobę pobytu.

Kolejnym walczącym z niesłusznie pobieraną opłatą klimatyczną jest dr hab. Bogdan Achimescu z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Achimescu na celownik wziął sobie inną turystyczną miejscowość - Zakopane.

- Przez całą młodość jeździłem w góry, bo je po prostu kocham. I od kilkunastu lat staram się tą miłością zarazić również moje dzieci. Nie wybieramy już polskich miejscowości górskich. I to nie dlatego, że lubimy wydawać pieniądze. Jeżdżenie, chociażby do Zakopanego, jest trujące. Zabierając tam dzieci, czuję się tak, jakbym dawał im do ust papierosy. A tego nie robię - wyjaśnia Achimescu. - Każdy wie, że w Zakopanem jest śmierdzące i trujące powietrze. Do tego nie potrzeba nawet badań, bo to widać i czuć. I nie jestem w stanie pojąć jak to możliwe, że władze tego miasta każą komuś płacić taksę klimatyczną. Przecież to absurd - wyjaśnia.

I długo był przekonany, że sprawę po prostu wygra. Dlaczego? Władze Zakopanego same przyznawały, że problem z czystością powietrza jest, rozważały wprowadzenie ulg podatkowych dla mieszkańców grzejących ekologicznie. Jednak samorząd znalazł sposób na wydłużenie procesu. Zakopane zgłosiło problem do Trybunału Konstytucyjnego i wniosło o odroczenie rozpraw do momentu, gdy TK wyda wyrok.

- To zwykły wybieg procesowy, taka sztuczka. Jedyny ich cel to przeciąganie procesu, a nie walka z problemem - mówi Achimescu. Podczas naszej rozmowy zapoznawał się z pismem sądowym w tej sprawie. Sąd zdecydował się odroczyć rozprawy do czasu wydania wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Kolejne procesy już się szykują

- Wiemy, że jest grupa osób, która rozważa wejście na drogę prawną w walce o czyste powietrze - zdradza Patryk Białas z Katowickiego Alarmu Smogowego. - Trudno w tym przypadku mówić o tysiącach Polaków, ale takie głosy do nas docierają - tłumaczy. Podobnie jest w krakowskim oddziale Alarmu Smogowego. - Tematem smogu Polacy faktycznie się zainteresowali, ale na drogę sądową nie ma zbyt wielu chętnych - usłyszeliśmy od przedstawicieli ruchu.

I nie powinno to dziwić. Sądy takie sprawy rozstrzygają latami. Palarz pozew przeciwko Skarbowi Państwa i Ministerstwu Środowiska złożył jesienią 2015 r. Pierwsza rozprawa miała miejsce dopiero w kwietniu 2016 r. Do dziś w sądzie był już trzy razy. Kolejny będzie w kwietniu 2017 r.

Ciągle jest jednak przekonany, że ma duże szanse na zwycięstwo. - Mój sukces z pewnością skłoniłby kolejne osoby do wnoszenia pozwów przeciwko Skarbowi Państwa i Ministerstwu Środowiska. Mówienie o ochronie powietrza nie równa się z jego rzeczywistą ochroną. Mam nadzieję, że w ten sposób uda się wymusić jakieś zmiany - tłumaczy.

- Polacy powinni walczyć o swoje zdrowie. Jeżeli trzeba to i w sądach - dodaje Kuczma.

- Dziwię się, że w Polsce nie ma już kilkuset tego typu spraw. Wszyscy wiemy, co się wokół nas dzieje - mówi z kolei Achimescu.