Nieczynna od 20 lat stacja Warszawa Główna znowu będzie obsługiwać ruch pasażerski. Przetarg PKP PLK

Fot. masti/Wikimedia (CC BY-SA 3.0)

Nieczynna od dwudziestu lat stacja kolejowa Warszawa Główna zostanie przebudowana i znowu będzie obsługiwać ruch pasażerski. PKP Polskie Line Kolejowe właśnie ogłosiły przetarg, a szacowana wartość inwestycji to 60 mln zł netto. Prace mają zostać ukończone do 2020 roku.

Dzięki przebudowie możliwa będzie obsługa pociągów jadących do Warszawy od strony zachodniej. Do obsługi podróżnych zaplanowano dwa dwukrawędziowe zadaszone perony o długości ok. 350 m. PLK zamontują na stacji nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz sieć trakcyjną.

Inwestycja przewiduje też budowę nowej kładki dla pieszych ze ścieżką rowerową, która połączy od strony zachodniej perony stacji Warszawa Główna z ul. Kolejową oraz Al. Jerozolimskimi.

Jak informują PKP PLK, stacja Warszawa Główna stanie się w przyszłości węzłem komunikacyjnym w centrum stolicy łączącym różne środki transportu i pomoże w organizacji ruchu podczas przebudowy warszawskiej linii średnicowej.

Przetarg ogłoszono w systemie "projektuj i buduj", a oferty można składać do 12 czerwca.

W systemie "projektuj i buduj" generalny wykonawca najpierw sporządza dokumentację projektową i uzyskuje pozwolenie na budowę, a następnie prowadzi prace zgodnie z własnym projektem. W ten sposób łatwiej uniknąć sytuacji, gdy już w toku prac budowlanych okazuje się, że dokumentacja ma poważne błędy.

Stacja Warszawa Główna Osobowa została uruchomiona w 1946 roku i przez dwie dekady pełniła funkcję głównej stacji kolejowej stolicy. Wcześniej rolę tę pełnił uruchomiony w 1938 r. Dworzec Główny, ale został zniszczony w czasie Powstania Warszawskiego.

Stacja Warszawa Główna Osobowa powstała po gruntownej przebudowie dawnego dworca towarowego Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Wraz z rozwojem infrastruktury kolejowej - po rozbudowie warszawskiej linii średnicowej, a następnie oddaniu Warszawy Centralnej - rola Warszawy Głównej malała, a w 1997 roku została zamknięta. Obecnie w budynku stacji mieści się Stacja Muzeum.