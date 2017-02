Marka Statoil wkrótce zniknie z Polski. Stacje paliw otrzymają nazwę Circle K

Już w maju z kilkuset stacji paliw w Polsce bezpowrotnie usunięte zostaną szyldy Statoil, a w ich miejsce pojawi się zupełnie nieznana nad Wisłą marka Circle K. To długofalowy efekt pozbycia się przed pięciu laty przez norweskiego giganta paliwowego sieci stacji paliw.

Kontrolowany przez norweski rząd koncern Statoil w 2012 roku postanowił sprzedać rozległą sieci stacji paliw zlokalizowanych w Skandynawii, Krajach Bałtyckich, a także w Rosji i w Polsce. Nabywcą została kanadyjska firma Alimentation Couche-Tard prowadząca sieć sklepów typu convenience przy stacjach paliw w USA i Kanadzie. Kwota transakcji wyniosła 2,8 mld dol.

Choć Kanadyjczycy otrzymali prawa do używania nazwy i logotypu Statoil do 2021 roku, postanowili zastąpić je własną marką Circle K, pod którą działa ponad 15 tys. sklepów i stacji paliw na całym świecie. Z jednej strony oznacza to rezygnację z bardzo dobrze rozpoznawalnej marki, z drugiej - pozwala to na wzmocnienie globalnej marki Circle K.

Formalnie firmy Statoil nie ma już w Polsce od 1 kwietnia 2016 roku. Wtedy bowiem operator kilkuset stacji w Polsce zmienił nazwę ze Statoil Fuel & Retail Polska Sp. z o.o. na Circle K Polska. Sp. z o.o. Nazwa Statoil wciąć widnieje na stacjach, ale na paragonach, fakturach czy innych dokumentach występuje już Circle K Polska.

Pierwsza stacja Statoil powstała w Polsce w 1993 roku, a obecnie w ramach tej sieci działa 357 stacji paliw (w tym 86 stacji pod tańszą marką Statoil 1-2-3, bez sklepu i myjni) działających w ok. 200 miastach. Prezesem Circle K Polska Sp. z o.o. jest Litwin Giedrius Bandzevičius. Jedynym udziałowcem Circle K Polska Sp. z o.o. jest firma Circle K AS, należąca do Alimentation Couche-Tard Inc.