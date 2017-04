Park of Poland powstanie pod Warszawą. Rusza budowa Suntago Wodny Świat

Fot. materiały prasowe

Koniec spekulacji. W środę we wsi Wręcza oficjalnie ruszyła budowa Park of Poland. Będzie to największy tego typu obiekt w naszym kraju i jeden z największych w regionie. W ramach pierwszego etapu powstanie aquapark Suntago Wodny Świat - największy zadaszony park wodny w Europie.

W połowie lat 90. park rozrywki pod Białą Podlaską miał budować Michael Jackson, później Holendrzy chcieli postawić wielki park wodnych atrakcji pod Grodziskiem Mazowieckim, Niemcy z MegaParks chcieli stworzyć gigantyczne wesołe miasteczko w Chorzowie. Z tych planów nic nie wyszło, choć wizualizacje zapierały dech w piersiach.

Jest jednak szansa na przełamanie klątwy. W środę we Wręczy pod Mszczonowem oficjalnie wbito pierwszą łopatę w ziemię. Około 60 kilometrów od Warszawy powstać ma Park of Poland. Pierwszą jego częścią ma być gigantyczny basen z atrakcjami wodnymi o nazwie Suntago Wodny Świat.

Inwestorem jest wywodzący się z Izraela Global City Holdings. W Polsce jego najbardziej znanym biznesem jest sieć kin Cinema City oraz deweloperska spółka Ronson, w której firma posiada udziały.

Pomysł budowy Park of Poland pojawił się już kilkanaście lat temu. W 2011 roku zapowiedziano, że budowa ruszy w 2013 roku. Od tego czasu kilkukrotnie datę przekładano. Aż do dziś.

- Suntago Wodny Świat, będzie obiektem rozrywki o niespotykanej do tej pory skali - największym parkiem wodnym w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, a także największym zadaszonym parkiem wodnym w Europie - informuje firma.

Dziennie ma obsługiwać ok. 15 tys. osób. Jego powierzchnia to aż 67 tys. mkw. Samych szafek dla gości ma być aż 8000. Klienci będą mogli korzystać z pięciu restauracji oraz czterech barów. Koszt budowy to 150 mln euro. Pieniądze mają pochodzić od inwestora oraz kredytów bankowych.

- Jestem przekonany, że wśród 30 różnego rodzaju zjeżdżalni, ponad 3 500 mkw. basenów, ponad dziesięciu saun i wielu jeszcze innych atrakcji, każdy znajdzie coś ekscytującego dla siebie i wyjdzie zrelaksowany. Nareszcie Polacy i mieszkańcy sąsiadujących krajów będę mieli najwyższej klasy park wodny w swoim otoczeniu - mówi Peter Dudolenski, prezes Global City Holdings.

Park wodny ma być dopiero pierwszym etapem całego Park of Poland. Suntago Wodny Świat zajmie powierzchnię 20 hektarów, ale nieruchomość należąca do spółki to aż 400 hektarów.

Jak poinformowano, firma zamierza w ramach całego kompleksu wybudować parki tematyczne, bungalowy, hotele, centrum konferencyjne i handlowe, biurowce oraz apartamentowce. Park ma ściągać nie tylko Polaków, ale osoby z całej Europy. Położony jest bowiem przy trasie ekspresowej S8, mniej więcej w połowie drogi między Łodzią a Warszawą. Inwestycję zlokalizowano też kilkanaście kilometrów od autostrady A2.

- W godzinę, jadąc samochodem do obiektu będzie mogło dotrzeć osiem milionów osób. Jest to ogromna inwestycja, która tylko w pierwszym etapie stworzy około 600 nowych miejsc pracy - mówi Mooky Greidinger z Global City Holdings.

W projekt zaangażowała się też Grupa Wunda, należąca do niemieckiego biznesmena Josefa Wunda. Zarządza on czterema parkami wodnymi w Niemczech. Wzorem dla inwestycji pod Mszczonowem mają być Therme Erding pod Monachium.

Jak informuje, w niewielkiej miejscowości Erding po otwarciu parku wodnego całkowite dochody miasta wzrosły o blisko 100 milionów euro rocznie, a liczba hoteli i pensjonatów zwiększyła się z siedmiu do ponad 50. W tym samym czasie dzięki projektowi powstało 600 miejsc pracy oraz 1 tys. kolejnych pośrednio związanych z funkcjonowaniem obiektu.