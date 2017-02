Swarovski inwestuje w Polsce. Będzie praca dla kilkuset osób

Fot. Jacek Trublajewicz/REPORTER

Nie tylko bursztyny, ale kryształki Swarovskiego będą niedługo kojarzyć się Gdańskiem. Firma chce zainwestować na Pomorzu w globalne centrum usług. Ma ono dla giganta jubilerskiego obsługiwać kwestie finansowe i administracyjne firmy. Zatrudnienie znajdzie tam nawet kilkaset osób.

Inwestycja została ogłoszona w czwartek w Gdańsku w Ratuszu Głównego Miasta. Zapowiedziano, że w ciągu kilku najbliższych lat w mieście powstanie globalne centrum usług Swarovskiego. Stała siedziba ma być otwarta w czerwcu.

Przedstawiciel firmy Marcel Angst, przyznał w swoim wystąpieniu, że o wyborze Gdańska zdecydowały: wykształcona kadra, warunki infrastrukturalne, możliwości współpracy z lokalnymi władzami oraz kultura miasta zgodna z kulturą i wartościami firmy.

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk powiedział, że "po wielu miesiącach niełatwych negocjacji dziś usłyszeliśmy szereg komplementów dotyczących lokalizacji na Pomorzu".

- Jest to kolejna ważna firma o zasięgu globalnym, która realizuje swoje usługi w Gdańsku - dodał. Przyznał, że liczy na powstanie kilkuset nowych miejsc pracy z "wysokiej półki" dla ludzi dobrze wykształconych.

Dyrektor zarządzający Swarovski Global Business Services Wojciech Krygowski wyjaśnił, że Centrum będzie się zajmować zagadnieniami z zakresu kadr, płac, księgowości i zakupów na rzecz Grupy. Firma na razie nie podaje, ile osób planuje zatrudnić. Krygowski zapewnił, że poszukiwani będą zarówno specjaliści z doświadczeniem jak i osoby zaczynające karierę zawodową. Jest przekonany, że "dla jednych i dla drugich będziemy potrafili przedstawić ciekawą ofertę rozwoju i pracy w firmie o ponad 120. letniej historii".

Wicedyrektor Invest in Pomerania w Gdańsku, Marcin Grzegory powiedział, że firma Swarovski mogła sobie wybrać na lokalizację każdą stolicę w Europie, a wybrała właśnie Gdańsk.

- Jest to nie do przeliczenia na żadną walutę, bo pokazuje w ten sposób, że Trójmiasto z Gdańskiem na czele dołączyło do elitarnego grona miast, które potrafią przywitać u siebie nawet te najpoważniejsze inwestycje - podkreślił.

Uczestniczący w uroczystości wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Krzysztof Senger zaznaczył, że "integracja procesów biznesowych w województwie pomorskim, nie tylko w europejskim mieście, ale w europejskim regionie () to dowód na to, że Polska weszła bardzo dynamicznie w nową fazę rozwoju, od prostej produkcji poprzez świadczenie wysoko wyspecjalizowanych usług w biznesie".

Prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji Politechniki Gdańskiej, prof. Piotr Dominiak w rozmowie z dziennikarzami ocenił, że Gdańsk jest atrakcyjnym miejscem dla inwestorów, chociaż w niektórych specjalnościach zaczyna brakować kadry, głównie informatyków. Powiedział, że z myślą o potrzebach m.in. centrów biznesowych PG otwiera kierunek o nazwie "inżynieria danych" (ang. Big data), gdzie kształceni będą specjaliści ds. zarządzania wielkimi zbiorami danych. - Liczymy, że będziemy mieli dobrych kandydatów, bo na całym świecie popyt na tego typu specjalistów jest ogromny - dodał.

Grzegory podał, że w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w województwie pomorskim we wszystkich specjalnościach pracuje prawie 22 tys. osób, z czego ponad 95 proc. w firmach na terenie Trójmiasta. Połowa z nich zatrudniona jest w firmach IT, pozostali to finansiści, kadrowcy, logistycy.

Firma Swarovski zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą kryształów, kamieni szlachetnych, kamieni sztucznych i gotowych produktów, takich jak akcesoria oraz systemy oświetleniowe. Firma zaczynała swoją działalność w 1895 roku jako małe przedsiębiorstwo produkujące kryształy w Wattens w Austrii. Na czele firmy stoi pięcioro członków rodziny - przedstawicieli już piątego pokolenia. Firma zatrudnia ponad 26 tys. osób na całym świecie w ponad 2,6 tys. sklepach. Jej dochód w 2015 roku przekroczył 2,6 mld euro.

Od samego początku inwestycja wspierana była przez inicjatywę Invest in Pomerania, regionalną inicjatywą, która w oparciu o zasadę non-profit pomaga inwestorom zagranicznym realizować projekty inwestycyjne na Pomorzu. Partnerami inicjatywy są m.in.: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, miasta: Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Agencja Rozwoju Pomorza, która koordynuje działania inicjatywy.