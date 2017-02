Świadczenia dla rodziców w 2017 roku. Niektóre wnioski można już składać przez internet

Fot. Katsiaryna Pakhomava, Shutterstock.com

Program 500+, becikowe, "kosiniakowe", fundusz alimentacyjny oraz Karta Dużej Rodziny - to wsparcie od państwa, o które od połowy stycznia 2017 roku rodzice mogą się ubiegać przez internet. Wystarczy, że złożą wniosek online. Rodzice pobierający 500 zł na dziecko muszą dopilnować tego obowiązku co roku. Nie powinni też zapominać o istnieniu pozostałych świadczeń. Przypominamy te najpopularniejsze.

Dokumenty można składać za pośrednictwem rządowego portalu Emp@tia. Jak się do tego zabrać? W pierwszej kolejności należy założyć tzw. profil zaufany za pośrednictwem jednego z banków (PKO BP, Millennium Bank, ING, Inteligo). Nie muszą tego robić osoby, które wcześniej korzystały z podobnej usługi lub posiadają elektroniczny podpis kwalifikowany. W drugim kroku, użytkownicy wypełniają przygotowany formularz.



Portal informująco-usługowy Emp@tia

Wniosek można uzupełnić bez wychodzenia z domu. Niektóre dane w dokumencie są wprowadzane z automatu, co pozwala uniknąć błędów i w efekcie - przyspieszyć decyzję o przyznaniu świadczeń. Na razie elektronicznych kwestionariuszy można użyć przy pięciu najbardziej popularnych świadczeniach. Rodzice nie powinni jednak zapominać, że przysługuje im więcej przywilejów. Niektóre są uwarunkowane dochodem, inne - np. formą zatrudnienia. Resort rodziny zapowiada, że w najbliższym czasie wszystkie tego typu sprawy będzie można załatwić przez internet - podaje "Rzeczpospolita".

Program 500+. Kto może skorzystać?

Zgłoszenia przez internet można też dokonać w ramach 500+. W tym wypadku, opcja jest dostępna nie tylko poprzez portal Emp@tia, ale też na stronach urzędów lub przez większość kont bankowych online. Sympatycy tradycyjnych form mogą wybrać druk papierowy i zanieść go do urzędu gminy. Do programu można dołączyć w każdym momencie. Co ważne, dokument trzeba składać raz do roku. Pierwszy okres rozliczeniowy wyjątkowo trwa od 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 roku. Dopiero po tym terminie rodzice będą musieli pomyśleć o wypełnieniu kolejnego wniosku. W kolejnych latach program będzie rozliczany od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.



Kto może liczyć na finansowanie? Rodzice i opiekunowie prawni aż do ukończenia przez syna czy córkę 18 lat. Rząd przyznaje 500 zł na drugie i kolejne dziecko bez kryterium dochodowego. Aby wsparcie mogła natomiast uzyskać rodzina z jednym potomkiem, dochód netto nie może przekroczyć 800 zł na osobę. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne, limit automatycznie wzrasta do 1200 zł. Do wniosku należy w tym przypadku dołączyć oświadczenie o dochodach (m.in. o zarobkach, rencie, alimentach czy pomocy socjalnej).

Becikowe - pojedynczy zastrzyk gotówki dla rodziców

Formularz online załatwi sprawę w przypadku popularnego becikowego. Z jednorazowej zapomogi w wysokości 1000 zł skorzystają rodzice, opiekunowie prawni i tzw. opiekunowie faktyczni (przejmujący opiekę równocześnie ze złożonym wnioskiem o adopcję). Muszą spełnić podstawowy warunek. Dochód netto rodziny nie może przekroczyć 1922 zł na osobę w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. W przypadku biologicznych rodziców, matka dziecka musi dodatkowo udowodnić, że zgłosiła się do ginekologa najpóźniej w dziesiątym tygodniu ciąży (wystarczy np. zaświadczenie lekarskie).

Jak ubiegać się o świadczenie? W ciągu 12 miesięcy od narodzin (lub przysposobienia) dziecka trzeba złożyć wniosek o becikowe do właściwej instytucji (np. urzędu miasta czy ośrodka pomocy społecznej). Przydadzą się także inne dokumenty - akt urodzenia dziecka, ksero dowodu osobistego oraz oświadczenie, że na dane dziecko nikt wcześniej nie pobrał becikowego. Rodzice otrzymają pieniądze do końca danego lub następnego miesiąca (w zależności, czy uda im się dostarczyć dokument przed 10. dniem miesiąca).

Świadczenie rodzicielskie, czyli tzw. "kosiniakowe"

Od 2016 roku studenci, bezrobotni, przedsiębiorcy czy osoby na umowach cywilno-prawnych mogą ubiegać się o 1000 zł miesięcznie na dziecko. Tzw. "kosiniakowe" (od pomysłodawcy, ministra Waldemara Kosiniaka-Kamysza) to propozycja dla rodziców, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński. Druk wymagany do uzyskania zapomogi znajdą w każdym Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Podobnie jak w przypadku powyższych świadczeń, dokument mogą też złożyć drogą elektroniczną. Mają na to 3 miesiące od dnia narodzin dziecka.

Rodziny z jednym dzieckiem otrzymują świadczenie przez 52 tygodnie od jego narodzin. Jeśli na świat przyjdzie więcej noworodków, pieniądze mogą być pobierane od 65 tygodni (dwójka), przez 67 tygodni (trojaczki) i 69 tygodni (czworaczki), aż po 71 tygodni przy pięciorgu i więcej. "Kosiniakowe" jest przyznawane niezależnie od dochodu w gospodarstwie domowym.

Fundusz alimentacyjny dla samotnych rodziców

Wnioski przez internet mogą też składać rodzice, korzystający z funduszu alimentacyjnego. Opcja przysługuje samotnym matkom lub ojcom w sytuacji, gdy drugi rodzic uchyla się od płacenia pieniędzy zasądzonych przez sąd. Fundusz wypłaca świadczenie, jeśli wnioskodawca nie przekracza kryterium dochodowego. Próg wynosi 725 zł netto na osobę w rodzinie. W 2017 roku może być trudno takie wymagania spełnić. Samotny rodzic, który zarabia najniższą krajową, nie mieści się w wyznaczonym limicie (minimalna pensja wynosi obecnie 2000 zł brutto).

Kwota wsparcia z funduszu stanowi równowartość bieżąco ustalonych alimentów. Nie może być jednak wyższa niż 500 zł miesięcznie. Pieniądze przysługują osobie uprawnionej przed 18. rokiem życia. Jeśli dziecko studiuje lub uczy się w szkole wyższej, czas pobierania środków wydłuża się aż do ukończenia przez nie 25 lat. Wnioski o ustalenie praw do świadczeń są przyjmowane do 1 sierpnia danego roku, a alimenty wypłacane od 1 września (spóźniony dokument przesuwa start wypłaty).