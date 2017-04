Podatek VAT. W 2016 roku firmy nie zapłaciły 35 mld złotych

Fot. Piotr Jedzura/REPORTER

W 2016 roku należności z tytułu niezapłaconego podatku VAT sięgnęły 35 mld zł i były o 60 proc. więcej niż rok wcześniej. Kwoty te rosną, mimo że aparatowi skarbowemu udaje się udaremnić coraz więcej wyłudzeń. Część z niezapłaconych pieniędzy będzie trudna do odzyskania, bo - jak zaznaczają eksperci - została ona naliczona niesłusznie.

O sprawie pisze "Puls Biznesu". Administracja skarbowa stara się odzyskać miliardy złotych, które co roku publiczna kasa traci przez podatkowych oszustów. Według statystyk fiskus udaremnia coraz więcej wyłudzeń, ale też coraz bardziej rosną pozostałe do zapłaty należności.

Rosnące kwoty należności to efekt wydanych przez kontrolerów i dyrektorów urzędów skarbowych decyzji na podstawie art. 108 ustawy o VAT, zgodnie z którą po wystawieniu faktury należy zapłacić od niej VAT, nawet gdy transakcja nie nastąpiła. W znacznej części decyzje wysyłane są jednak podmiotów, które już przestały istnieć. Jeżeli fiskus nie podjął działań mających na celu zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku takiego podmiotu, to szanse na wyegzekwowanie tych kwot są niewielkie.

Według doradców podatkowych powodem szybkiego wzrostu należności jest również to, że w przypadku wykrycia karuzeli organy podatkowe zazwyczaj wydają decyzje w stosunku do wszystkich podmiotów biorących udział w łańcuchach fikcyjnych dostaw, przez co multiplikuje się wartość podatku - informuje "PB".

Dokładne kontrole firm mają dać w tym roku dodatkowe 600 mln zł wpływy, a w przyszłym ponad 1 mld zł. Największe nadzieje fiskus wiąże ze split payment - systemem podzielonej płatności w VAT. Według wyliczeń resortu finansów jeśli mechanizm ruszy od początku 2018 roku, to może on dać 5 mld zł dodatkowych wpływów z VAT.