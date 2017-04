To jedyne takie miejsce, gdzie poznasz wizjonerów i nowe technologie

Światowy wyścig innowacyjnych technologii trwa - co zrobić, by być w jego czołówce, jak budować gospodarkę 4.0, dlaczego wdrożenie sieci 5G ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju Polski, czy cyfrowa identyfikacja obywateli stanie się faktem oraz dlaczego ważne jest CyberSecurity?

Stolica innowacji

Poznaj wizjonerów

Spotkania z biznesowymi liderami

5G rozrusza świat

Pokaz najnowocześniejszych technologii

Polub WP money na Faceboku:

Ponad 5000 osób, w tym 200 światowej klasy ekspertów, spotka się na impact'17 w Krakowie, aby szukać odpowiedzi na powyższe pytania.Wśród zaproszonych gości znajdą się m.in. przedsiębiorca i wynalazca Bertrand Piccard z Solar Impulse, Timotheus Höttges – CEO TMobile/Deutsche Telekom, Esther Wojcicki z Planet3 oraz Mike Butcher z TechCrunch.W dniach 31 maja - 1 czerwca br. Kraków zamieni się w europejską stolicę innowacji. W jednym miejscu spotkają się przedstawiciele setek firm i organizacji m.in.: World Economic Forum, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, MasterCard, RoboSavvy, TMobile, Ministerstwa Cyfryzacji, University of Chicago, Samsung, IBM, SAP, 500 Startups, AstraZeneca, Microsoft, Siemens AG, Monetary Authority of Singapore, Uber, TechCrunch, PayU, Harvard Medical School czy Ministerstwa Rozwoju.W trakcie dwóch dni wizjonerzy i twórcy najbardziej zaawansowanych technologii, prezesi światowych koncernów z obszaru new-tech, twórcy startupów, naukowcy, a także administracja rządowa wspólnie zastanowią się nad szansami i zagrożeniami gospodarki 4.0.Dyskusje odbędą się w ramach 12 ścieżek tematycznych: industry 4.0, mobility, fintech&e-commerce, biotechnology&digital health, energy&resources, foodtech&agritech, creative industries, digital state, techcity, investments, entrepreneurship oraz science to business.Siłą napędową impact'17 są również interakcje między wszystkimi środowiskami związanymi z nowymi technologiami, wymiana ich doświadczeń, a także możliwość nawiązywania nowych kontaktów.Uczestnicy impact'17 będą mieli do wyboru 9 formatów networkingowych, w tym m.in. prezentacje najlepszych startupów z Europy Środkowej i Wschodniej, spotkania indywidualne z mentorami i inwestorami, roundtables, czyli zamknięte spotkania z osobami, które mają kluczowy wpływ na kreowanie standardów i zasad prowadzenia biznesu w nowych cyfrowych realiach. Tylko dla samych startupów przewidziano łącznie ponad 1000 spotkań z korporacjami.Jednym z kluczowych tematów poruszanych na impact'17 będzie technologia 5G. Timotheus Höttges, CEO TMobile/Deutsche Telekom (lider technologii 5G w Niemczech), będzie mówił o tym, dlaczego 5G to przełom, rewolucja i nieunikniona przyszłość, a te kraje, które jako pierwsze wdrożą technologię, zanotują szybszy rozwój i skok gospodarczy.5G to turbo-przyspieszenie (min. 30-krotne w stosunku do obecnie wykorzystywanej technologii 4G) wszystkich procesów wykorzystujących internet bezprzewodowy. Co to oznacza w praktyce? W przypadku indywidualnego użytkownika np. pobranie dużego pliku video, zamiast 6 minut, będzie trwało kilkanaście sekund. W przypadku przemysłu nastąpi usprawnienie procesów produkcyjnych i zarządzania. Następca obecnej technologii 4G to także Internet Rzeczy. Przedmioty będą komunikowały się między sobą bez pośrednictwa człowieka – co znajdzie zastosowanie np. w liniach produkcyjnych, transporcie, logistyce, bankowości, w każdej dziedzinie gospodarki, a także w codziennym życiu.W strefie wystawowej impact'17, Science Zone, uczestnicy będą mogli zobaczyć technologie przyszłości bazujące na innowacyjnych rozwiązaniach typu – AR (rzeczywistość rozszerzona), VR (rzeczywistość wirtualna) oraz AI (sztuczna inteligencja).Celem impact'17 jest stworzenie interaktywnej platformy, która połączy technologiczne wizje i działania wielu środowisk, tak aby w pełni cyfrowa gospodarka stała się faktem. Uczestnicy impact'17 będą dążyli do wykreowania trwałej społeczności zintegrowanej wokół gospodarki 4.0 i digitalizacji, która będzie wpływać na standardy rządów oraz doradzać w kwestii innowacyjnych rozwiązań.Więcej informacji o spotkaniu oraz rejestracja na stronie - http://impactcee.com/pl/ Informacja prasowa