To nasza lotnicza duma. Tajemnice jednego z największych producentów śmigłowców na świecie.

Przez ponad pół wieku w zakładach PZL-Świdnik powstało ponad 7400 śmigłowców. Polska firma to jeden z największych producentów tych maszyn na świecie.

W 2017 roku PZL-Świdnik obchodzi 66 rocznicę powstania. W firmie przez kilkadziesiąt lat pracowało prawie 60 tysięcy osób.

Na początku powstania, PZL-Świdnik produkował jedynie części do myśliwca MIG15. Po pięciu latach, rozpoczęto produkcję śmigłowców, takich jak SM-1 i SM-2.

W 1965 roku, ze Świdnika odleciał pierwszy helikopter Mi2 – w sumie sprzedano ich ponad 5500 egzemplarzy. Część maszyn, nadal stanowi wyposażenie armii wielu krajów.

Polscy inżynierowie, stworzyli również w latach osiemdziesiątych W-3A Sokół. To śmigłowiec, który produkowany jest aż do dzisiaj. To niezawodna i sprawdzona w najtrudniejszych warunkach maszyna. 180 egzemplarzy W-3A Sokół wyprodukowano do dziś dla klientów z kilkunastu krajów na całym świecie.

Jego nowsza wersja to W-3PL Głuszec, czyli bojowy śmigłowiec wsparcia pola walki. Jest to najnowocześniejszy śmigłowiec w polskim wojsku.

Świdnik w historii Polski zapisał się również jako miejsce, gdzie produkowane były kultowe motocykle marki WSK. Szacuje się, że z taśmy produkcyjnej zjechało ponad 2 miliony sztuk tych jednośladów. I choć ich produkcję zakończono w 1985 roku, do dziś jeżdżą po drogach Afganistanu, Iraku i Sudanu.

