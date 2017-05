Mirek Topolanek nie wierzy w zmiany klimatu. "Jestem katolikiem, nie potrzebuję nowej wiary"

Fot. Katerina Sulova/PAP/CTK

Jestem katolikiem. Mam swoją wiarę, nie potrzebuję nowej wiary w postaci zmian klimatu. Nie wierzę w to - tak mówił były czeski premier Mirek Topolanek na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Topolanek był premierem Czech przez trzy lata, między 2006 a 2009 rokiem. Obecnie zasiada w zarządzie spółki Eustream, odpowiedzialnej za przesył gazu przez terytorium Słowacji. Z wykształcenia inżynier, absolwent politechniki w Brnie. Jest jednym z uczestników odbywającego się w Katowicach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Tam właśnie, w stolicy polskiego węgla, wygłosił swoją opinię na temat zmiany klimatu.

Topolanek nie jest pierwszym politykiem, który kwestionuje zmiany klimatu albo postrzega je w kategorii wiary, jako coś, co można uznawać lub nie. Podobnie uważa prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. "Koncept globalnego ocieplenia został stworzony przez Chiny i dla Chin, by sprawić, żeby amerykański przemysł przestał być konkurencyjny" - pisał na twitterze w 2012 r. Gdy trafił do Białego Domu swoje przekonania przekuł w czyn i anulował tzw. Plan Czystej Energii wprowadzony przez administrację Baracka Obamy.

- Nie ma na świecie poważnej instytucji badawczej, która zajmowałaby się analizą zmiany klimatu i twierdziła, że takiej zmiany nie ma albo że jest niezależna od emisji gazów cieplarnianych związanych z działalnością człowieka - mówiła w wywiadzie dla money.pl Joanna Wis-Bielewicz z think-tanku adelphi, ekspert Koalicji Klimatycznej. - Podobnie nie ma tych wątpliwości w prasie naukowej - pojawiają się za to na poziomie przekonań osób z zasady nieufających nauce czy w polityce - mówiła.