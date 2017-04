Koniec programów pomocowych USA dla Polski

Fot. Jacek Bereźnicki

USA włączą program USAID do Departamentu Stanu, co oznacza mocne obcięcie wartych pół miliarda dolarów rocznie programów pomocy dla krajów rozwijających się - dowiedziało się pismo "Foreign Policy". Polska ma należeć do grupy państw, które całkowicie stracą pomoc, a Ukrainie zostaną obcięte środki o połowę.

Obcięcie pomocy dla Polski będzie miało przede wszystkim wymiar symboliczny, ponieważ w ramach programu USAID nad Wisłę trafiały 3 mln dolarów rocznie. Zmiany mają wejść w życie w przyszłym roku.

Według "Foreign Policy", szef USAID Wade Warren miał powiedzieć swoim podwładnym na jednym z niedawnych spotkań, że administracja w Waszyngtonie rozważa włączenie USAID do struktur Departamentu Stanu w ramach zapowiedzianych cięć wydatków.

Propozycje Białego Domu muszą zostać zatwierdzone przez Kongres USA podczas głosowania nad ustawą budżetową.