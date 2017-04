Premier powierzyła Totalizatorowi Sportowemu monopol w grach na automatach

Fot. Andrzej Hulimka/REPORTER

Premier Beata Szydło powierzyła wykonywanie monopolu państwa w zakresie działalności hazardowej Totalizatorowi Sportowemu SA - poinformował rzecznik rządu Rafał Bochenek.

- Pani premier podpisała dokument, na podstawie którego powierzono wykonywanie monopolu państwa w zakresie działalności hazardowej Totalizatorowi Sportowemu. To nie jest rozporządzenie, ale powierzenie. Podpisanie nastąpiło w sobotę - podał Bochenek.

Decyzja ta jest wypełnieniem zapisów nowelizacji ustawy o grach hazardowych, która weszła w życie właśnie w sobotę 1 kwietnia. Decyzja premier Beaty Szydło oznacza, że Totalizator Sportowy SA będzie wykonywał monopol państwa w grze na automatach (tzw. jednorękich bandytach).

Beata Szydło miała trzy miesiące, by zadecydować, kto powinien być państwowym monopolistą w zakresie gier hazardowych. Mimo że termin minął 1 kwietnia zdecydowała o tym dzisiaj. W publikacji z ubiegłego tygodnia WP money jako pierwszy zwrócił uwagę, że szefowa rządu wciąż nie wyznaczyła nowego monopolisty.

1 kwietnia w życie weszły przepisy, które mają zlikwidować szarą strefę. Główną zmianą jest przekazanie państwu monopolu na grę na automatach, czyli popularnych jednorękich bandytach. Maszyny wciąż półlegalnie stoją na stacjach paliw, w barach czy kontenerach ustawionych przy drogach. To nawet kilkadziesiąt tysięcy automatów, przez które przechodzi nawet kilka miliardów złotych rocznie.



Od soboty wszystkie automaty poza kasynami powinny zniknąć, a jedynym uprawnionym do ich stawiania, będzie państwo. Ustawa mówi, że wykonywaniem tego monopolu zajmuje się premier, która wyznacza w tym celu jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.



Choć nikt nie napisał tego wprost, to dla wszystkich jasne było, że Beata Szydło wyznaczy do tej roli Totalizator Sportowy. Ten sprzedaje kupony Lotto, zdrapki i prowadzi gry, takie jak Keno, więc jest idealnym kandydatem do stawiania jednorękich bandytów. Czas na jego wyznaczenie premier ma od 1 stycznia, ale dotąd nie zabrała stanowiska.



Skąd ta zwłoka? Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie odpowiedziała na pytania WP money. Według naszych informacji to efekt zaniedbań w KPRM. Najpierw sprawa trafiła do działu prawnego, a ten odesłał ją do departamentu skarbu. Tam pilotować miał ją sekretarz stanu i poseł PiS Maciej Małecki.



- To raczej nie ja jestem za to odpowiedzialny. Jestem w trakcie spotkania. Nie mogę rozmawiać - przekazał nam tylko zanim się rozłączył. Chwilę później jego asystentka przekazała nam telefonicznie, że sprawa monopolu nie leży w kompetencji KPRM, a Ministerstwa Finansów.