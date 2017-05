Utrzymanie mieszkania uderza po kieszeni. Padł rekord

Fot. Gina Sanders

Więcej niż co czwartą złotówkę wydaje statystyczny Polak na mieszkanie – jego wyposażenie i utrzymanie. Ponadto koszty te rosną już od 10 miesięcy – wynika z szacunków Open Finance opartych o dane GUS.

Inflacja wróciła na dobre, a wraz z nią rosną też ceny dóbr i usług związanych z utrzymaniem „dachu nad głową”. Całe szczęście w żadnej w tych kategorii nie mamy do czynienia ze skokowymi podwyżkami. To ważne, bo wciąż skromne wynagrodzenia Polaków powodują, że co drugą złotówkę wydajemy na jedzenie i mieszkanie.

Same wydatki na utrzymanie, wyposażenie i prowadzenie domu pochłaniają ponad 25 proc. budżetu statystycznego obywatela. Pod tym względem znajdujemy się w europejskiej czołówce zajmując piąte miejsce w gronie krajów, w których na mieszkanie obywatele wydają największą część swoich pieniędzy.

Od 10 miesięcy mieszkania drożeją

Gdyby tego było mało, to obszar badań prowadzonych przez rodzimy urząd statystyczny zupełnie omija temat kosztów związanych z zakupem mieszkań na kredyt. Dla co dziesiątej polskiej rodziny miesięczna rata to wydatek pochłaniający ważną część domowego budżetu. W statystykach GUS w bardzo ograniczonym stopniu uwzględniane są też zmiany ceny najmu mieszkań, ponieważ wielkość tego rynku jest w Polsce wciąż niewielka, a GUS pokazuje jak zmieniają się ceny dóbr i usług, z których korzysta statystyczny obywatel.

Uwzględnione są natomiast koszty ogrzewania i nośników energii (odpowiadają za 40 proc. kosztów związanych z mieszkaniem), a ponadto m.in. wydatki na dostarczenie mediów, odprowadzenie nieczystości, zakup mebli, AGD, środków czystości czy remontów.

Efekt? Od 10 miesięcy przeciętny koszt związany z „dachem nad głową” znowu zaczął rosnąć. W tym czasie wydatki per capita wzrosły z poziomu 271,6 zł do 275,4 zł ustanawiając tym samym historyczny rekord. To znaczy, że dwuosobowa rodzina musi wydać na mieszkanie średnio trochę ponad 550 zł miesięcznie.

W kwietniu br. wyraźnie podrożały gaz i wywóz śmieci. Do tego więcej płacono za zaopatrzenie w wodę oraz usługi kanalizacyjne, najem mieszkań, opał, usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego i artykuły włókiennicze – wynika z najnowszej publikacji GUS. Staniały za to środki czyszczące i konserwujące oraz AGD.