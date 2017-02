Rząd deklaruje walkę z wyłudzeniami VAT. Tymczasem z projektu ustawy zniknął ważny zapis

Fot. Gdaniec / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Skala wyłudzeń podatku VAT na obrocie olejem rzepakowym w Polsce sięga 350 mln zł - tę liczbę przytacza Mariusz Korzeb, ekspert podatkowy z organizacji Pracodawcy RP. Tymczasem z projektu ustawy dotyczącej walki z tym procederem zniknął ważny zapis.

O sprawie informuje na swojej stronie internetowej RMF FM. Dziennikarze zauważają, że z projektu ustawy o monitoringu przewozu towarów wrażliwych w niejasny sposób zniknął zapis, że obejmie ona transport oleju rzepakowego. W założeniu nowe przepisy mają utrudnić wyłudzenia podatku VAT.

Cytowany przez RMF FM ekspert podatkowy, Mariusz Korzeb, wskazuje, że skala wyłudzeń na tym towarze jest ogromna. Stąd dość dziwny wydaje się fakt, że zapis zniknął z ustawy.

"Skala wyłudzeń podatku VAT na przestrzeni ostatnich lat jest przeogromna, jedna z największych po samych paliwach. Szacuje się, w 2015 roku na uszczuplenie podatku VAT narażona była kwota około 350 mln zł. Są to realne straty Skarbu Państwa" - podkreśla ekspert Pracodawców RP.

Według niego mechanizm wyłudzeń sprowadza się do tego, co znamy pod pojęciem "karuzeli VAT". Towar zaraz po wyprodukowaniu wyjeżdża za granicę w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowej, po zerowej stawce VAT. Później po tej samej stawce wraca do pośrednika, i do kolejnych. A pośrednicy znikają, nie odprowadzając wcześniej podatku. "Później przez łańcuch poszczególnych podmiotów, dostarczany jest ten towar do producentów biokomponentów, którzy nabywają faktycznie ten towar i produkują z niego olej" - tłumaczy Mariusz Korzeb.

RMF FM podkreśla, że nie jest znana bezpośrednia przyczyna, dlaczego zapis zniknął z projektu ustawy.

Każdego roku przez wyłudzenia VAT budżet traci nawet kilkadziesiąt miliardów złotych. Część ekspertów mówi nawet o 50 mld zł, które każdego roku zamiast do Skarbu Państwa trafiają do przestępców.

Niedawno Sejm przegłosował projekt resortu sprawiedliwości, który przewiduje karę 25 lat więzienia za wyłudzenia VAT na podstawie fikcyjnych faktur o wartości powyżej 10 mln zł. Za przyjęciem projektu głosowało 238 posłów, przeciw było 191 posłów, 11 wstrzymało się od głosu.

Przepisy zakładają, że kara 25 lat będzie mogła być orzeczona za fałszowanie faktur VAT, których wartość przekracza 10 mln zł. Z kolei karą więzienia od 3 do 15 lat byłoby zagrożone fałszowanie faktur o wartości przekraczającej 5 mln zł.