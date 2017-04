Wynalazki z Polski na targach w Hannoverze

Polskie instytuty naukowe oraz wynalazcy zaprezentują innowacyjne technologie w trakcie rozpoczynających się w niedzielę największych na świecie targów branży przemysłowej

Strefa SciTech Poland, poświęcona technologiom tworzonym przez polski sektor akademicki, stanie w części R&D Międzynarodowych Targów Innowacyjnych Technologii Przemysłowych Hannover Messe 2017. Dla zwiedzających będzie dostępna cztery dni

Promocja polskich innowacji przez Ministerstwo Nauki

- Strefa SciTech Poland to doskonała okazja do promocji polskich innowacji na arenie międzynarodowej. Mamy ogromny potencjał do kreowania nowatorskich technologii, a jednym z filarów realizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego strategii jest właśnie komercjalizacja badań naukowych i partnerstwo nauki z biznesem. Polska posiada coś, co nas pozytywnie wyróżnia na tle wielu innych krajów - są to wysokie kompetencje Polaków, ich przedsiębiorczość i coraz silniejsza świadomość, że innowacyjność jest drogą do dynamicznego wzrostu gospodarczego i dobrobytu wszystkich Polaków - mówi Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czym Polska pochwali się w Niemczech?

SciTech Poland oraz NCBiR zaprezentują łącznie 27 rodzimych koncepcji technologicznych, począwszy od badań, po produkty i rozwiązania gotowe do wdrożenia. Autorami prezentowanych na Hannover Messe innowacji są zespoły badawcze z uczelni i instytutów naukowych, studenci – laureaci projektu Najlepsi z najlepszych oraz firmy. Wśród nich znajdą się m.in.:

- 15 milimetrowy mikrorobot – naśladuje sposób poruszania się gąsienicy oraz jest napędzany i kontrolowany za pomocą światła. Mikrorobot jest w stanie przesuwać ładunki o wadze aż dziesięciokrotnie większej niż własna. Powstał na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, przy użyciu inteligentnych materiałów nowej generacji.

- Tramwaj Indywidualny – to pojazd elektryczny, działający w oparciu o system PRT składający się z 4-5 osobowych pojazdów autonomicznych i poruszający się po lekkiej infrastrukturze torowej lub korzystający z toru wirtualnego na jezdni. Tramwaj powstał na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej.

- Mobilny Robot Pirotechniczny PIAP GRYF® – wykorzystywany do rozpoznania terenu i miejsc trudnodostępnych. Robot jest w stanie przetransportować obiekt o masie do 15 kg, czy zneutralizować niebezpieczny ładunek oraz nasłuchiwać rozmowy w bezpośrednim otoczeniu. Autorem urządzenia jest Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów.

- SafeSky – system wykrywania i neutralizacji dronów, stworzony przez firmę Advanced Protection Systems sp. z o.o. Pozwala na skuteczne wykrywanie dronów z 1000 m o każdej porze dnia i w każdych warunkach pogodowych.

- Nowy tomograf PET – to urządzenie, które przy niskich nakładach kosztów gwarantuje zwiększoną efektywność pracy. Urządzenie zostało stworzone na Uniwersytecie Jagiellońskim.

- B-Droid, robot do zapylania roślin – autonomiczne urządzenie znajdujące kwiaty, ustalające ich pozycję w trójwymiarowej przestrzeni, które zbiera pyłek na specjalnie skonstruowaną miotełkę i przenosi go na inne kwiaty tego samego gatunku. Docelowo, produkt będzie mógł być wykorzystywany w sadownictwie oraz znajdzie szerokie zastosowanie w uprawie szklarniowej oraz polowej. B-Droid to efekt pracy naukowców Politechniki Warszawskiej.