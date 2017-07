PiS zadłużyło każdego Polaka o kolejne 3 tys. zł. Tempo jest ogromne

Fot. Gina Sanders

Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska mogą sobie pogratulować. Idą łeb w łeb w wyścigu o miano największego "zadłużacza" Polski - stwierdza Błażej Parda z Kukiz'15. - Łącznie każdy z pracujących Polaków jest zadłużony na ponad 60 tys. zł - wyliczył poseł. Jak to możliwe?



- W 2016 roku mieliśmy kilka niechlubnych rekordów. Dług publiczny wzrósł do biliona złotych, dziura budżetowa osiągnęła niewyobrażalne 46 mld zł, czyli średnio w zeszłym roku Prawo i Sprawiedliwość zadłużyło każdego pracującego Polaka o kolejne 3 tys. zł - powiedział w debacie sejmowej Parda. - To oznacza, że łącznie każdy z pracujących jest zadłużony na ponad 60 tys. zł. Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska mogą sobie pogratulować. Idą łeb w łeb w wyścigu o miano "największego zadłużacza Polski" - dodał.

W jego ocenie tempo przyrostu zadłużenia w ostatnich latach "jest ogromne". - W każdym roku wzrasta ono o kolejne 20 proc. tego, co wpływa do budżetu. Wyobraźcie sobie, że w każdym miesiącu zaciągacie dodatkowy kredyt na 20 proc. tego, co zarabiacie. I tak od lat. Takie podejście sprawia, że coraz częściej zamiast ciąć wydatki, ograniczać biurokrację, upraszczać procedury i zatrudnienie, rząd sięga do kieszeni Polaków, podnosząc podatki - tłumaczył poseł.

Jak mówił, w 2016 roku "mieliśmy podwyższoną stawkę VAT do 23 proc. - To jeszcze zrobiła Platforma Obywatelska, ale Prawo i Sprawiedliwość weszło w te same buty. Buty za ciasne o kilka rozmiarów na ich plany wydatkowe. Buty, które powoli pękają i będą pękać - ocenił.

Zdaniem posła sytuacja gospodarcza jest "względnie dobra". - Nie dzięki wam, bo raczej przeszkadzacie, niż pomagacie, ale mimo tego, wydajecie na potęgę. A to może doprowadzić do kryzysu gospodarczego w sytuacji drobnych zawirowań na rynkach światowych - zaznaczył.

- Zachłysnęliście się sukcesem. Stąd nasz wniosek, w imieniu Kukiz'15 składam wniosek nieformalny o zaprzestanie nieodpowiedzialnego zadłużania Polaków. Wszystkich tych, którzy mają 80, 40, 20 lat, a przede wszystkim tych, którzy przyjdą na ten świat i urodzą się z ogromnym długiem - podkreślił Parda.

W Sejmie w środę trwała krótka, łączna debata nad trzema sprawozdaniami: z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2016 r.; z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2016 roku oraz z "Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2016 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego".