Zakupy w Wigilię. Zagraniczne sklepy skracają czas pracy, polskie wydłużają

- W tym roku wyjątkowo w wigilię większość sklepów skróciła godziny pracy. Biedronka, Lidl, Auchan, Simply Market będą czynne do godz. 14.00. Polskie sklepy, takie jak Dino, Polomarket, Topaz czy Piotr i Paweł postanowiły dać swoim pracownikom godzinę pracy więcej – mówił w #dzieńdobryPolsko Sebastian Ogórek z WP money.

Wiele osób na świąteczne zakupy decyduje się w ostatniej chwili. Na co zwracać uwagę w szale zakupów? - Nadal trzeba patrzeć na ceny, na paragony, na to, co kupujemy. Często producenci zmniejszają dany produkt, np. śledzie czy mąkę – tłumaczył gość programu.Na co jeszcze uważać? O pułapkach handlowców przed świętami w #dzieńdobryPolsko opowiada Sebastian Ogórek.