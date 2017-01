Właściciel Żubrówki ogłosił bankructwo w Stanach Zjednoczonych

Fot. Bogdan Hrywniak/Eastnews

Firma Roust, właściciel marek Żubrówka, Bols czy Soplica, zgłosiła wniosek o upadłość w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o tzw. Chapter 11, czyli postępowania upadłościowe chroniące firmę przed całkowitym bankructwem. W ramach niego ma porozumieć się ze swoimi wierzycielami.

Roust złożył wniosek o upadłość do sądu w Nowym Jorku. Ma on zawierać także plan dalszej restrukturyzacji. Informację tę potwierdziliśmy w polskim oddziale firmy. Zaznaczono jednak, że zgłoszenie wniosku o upadłość w USA nie wpływa w żadnym stopniu na działalność w Polsce.

To nie pierwsze bankructwo tej firmy. Pierwsze zgłoszono już w 2013 roku. Wówczas nazywała się jeszcze CEDC - dziś ta nazwa funkcjonuje dla polskiego oddziału. Jako powód bankructwa podawano zbyt intensywny rozwój, który nie dał takich efektów jak początkowo zamierzano. CEDC wtedy uratował rosyjski miliarder Rustama Tariko.

Kupując udziały w amerykańskiej firmie notowanej na NASDAQ przejął też polski rynek wódki i nasze marki takie jak Żubrówka czy Bols. Obecny wniosek o upadłość ma być konsekwencją tego sprzed kilku lat.

Jak udało się nam ustalić, Roust chce porozumieć się ze swoimi wierzycielami i ich dług zamierza zamienić na akcje. Przez to staną się oni mniejszościowymi udziałowcami firmy. W sumie w ten sposób ma zostać skonwertowany dług o wartości ok. 450 mln dolarów. Jednocześnie 50 mln dolarów spółka ma dostać na dalsze funkcjonowanie.

- Roust Corporation kończy prace nad wyprowadzeniem spółki na prostą. Proces ma na celu zmniejszenie długo o prawie połowę. Chodzi o około 500 mln dolarów długu netto. Jednocześnie oferujemy obligatariuszom zamianę wierzytelności na akcje. Głównym inwestorem pozostanie Rustam Tariko - informuje firma w piśmie przesłanym do WP money.

Dzięki temu nie trzeba będzie płacić odsetek od ich obligacji. Aby do niego doszło sąd musi zgodzić się właśnie na postępowanie w ramach Chapter 11.

- Spółka spodziewa się, że plan zostanie potwierdzone w ciągu najbliższych kilku dni - czytamy w piśmie do WP money.

O tym, że firma siada do rozmów ze swoimi wierzycielami informowano już jesienią zeszłego roku.

Roust to jeden z największych producentów wódki na świecie i część holdingu Russian Standard należącego do Rustama Tariko. W samej Polsce jego udziały w rynku wódki szacuje się na ok. 45 proc. Poza Żubrówką, Bolsem czy Soplicą należy do niej także marka Russian Standard. W Polsce i krajach Europy Środkowej firma zajmuje się też dystrybucją whisky, brandy czy win musujących. W Polsce posiada swoje zakłady produkcyjne i magazyny w Białymstoku, Obornikach Wielkopolskich oraz Łubnej.