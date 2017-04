ZUS wyjaśnia, dlaczego płaci młodej matce połowę tego co zarabiała. Mamy argumenty urzędu

Fot. DomenicoGelermo/iStockphoto

ZUS obniżył pensję młodej kobiecie, która poszła przed porodem na zwolnienie - podaliśmy kilka dni temu. Przez cały okres urlopu macierzyńskiego i wychowawczego będzie dostawała połowę tego, co zarabiała na umowie o pracę. Oburzające? Sprawa jest nie do końca tak oczywista, jak by się wydawało. ZUS przedstawił swoje argumenty.

Według urzędników pensja pracownicy firmy Evercode była za wysoka i gdy poszła na zwolnienie przed porodem obniżono jej wypłatę zasiłku chorobowego o połowę - informowaliśmy o tym przed tygodniem. Zarabiała 8 tys. zł, ale z Zakładu dostała 4 tys. zł na rękę miesięcznie. Sebastian Skrzynecki, prezes firmy poinformował o tym na Facebooku, nie kryjąc oburzenia.

Dostaliśmy odpowiedź z ZUS. Wynika z niej, że sprawa nie jest tak oczywista, jak się początkowo wydawało.

- Odnoszę nieodparte wrażenie, że prezes firmy Evercode, kolportując informację o obniżeniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych podstawy wymiaru zasiłku chorobowego zatrudnionej przez siebie osobie liczy, że ZUS w żaden sposób do tych informacji się nie odniesie - powiedział money.pl Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy ZUS.

Rzecznik ZUS nie mógł podać precyzyjnych informacji na temat wspomnianej sprawy, bo nie otrzymał na to zgody od prezesa Evercode, jednak przekazał kilka informacji, które rzucają trochę światła na punkt widzenia urzędu.

- Nie będzie złamaniem prawa o ochronie danych osobowych, jeżeli wskażę, że pracownica firmy Evercode, o której mówi pan Skrzynecki, nie została zatrudniona jako programista, ale asystent zarządu - podaje Andrusiewicz. - Jako sytuację budzącą duże wątpliwości należało uznać przyznanie jej wynagrodzenia powyżej wynagrodzenia wiceprezesa zarządu firmy i jednoczesne wyrażenie zgody na wykonywanie obowiązków asystentki zarządu zdalnie, poza siedzibą firmy, nie przydzielając jej przy tym żadnego sprzętu komputerowego czy choćby telefonu - dodaje.

Jak podaje rzecznik, w trakcie kontroli ZUS pracodawca nie potwierdził żadnych dodatkowych kwalifikacji czy umiejętności, które mogły powodować, że pracownica osiąga wysokie, jak na firmę, wynagrodzenie. Andrusiewicz podaje, że odbiegały znacząco od tych pozostałych zatrudnionych pracowników i były „niewspółmiernie wysokie” do jej poprzednich zarobków.

Potrzebowaliśmy każdej pary rąk do pracy

- Nie do końca jest to prawda. Średnia zarobków w EVC, bez zarządu, to około 13 tys. zł brutto - podał prezes Skrzynecki. - We wrześniu rozpoczęliśmy skok w rozwoju i zatrudnialiśmy bardzo dużo osób, w tym pracownicę, która zajmowała się weryfikacją kontraktów - jeden był powyżej 5 mln zł. Potrzebowaliśmy każdej pary rąk do pracy. Wynikiem tego jest np. to, że spółka zrobiła w kwietniu 2017 r. przychód taki jaki był za cały 2016 r. - dodaje.

Rzecznik ZUS podaje jednak, że zarząd firmy nie miał problemów z rozdzieleniem między siebie zadań asystentki podczas jej nieobecności w pracy, bez konieczności zatrudniania kogokolwiek na zastępstwo.

- Co niezwykle istotne, pani, której dotyczyło postępowanie kontrolne, nie zajęła w jego trakcie żadnego stanowiska i nie przekazała go Zakładowi, mimo że jej zdanie i jej argumenty są niezwykle istotne w tej sprawie - podaje Andrusiewicz. - Dziwić może, że prezes firmy Evercode ani pracownica, której dotyczyła kontrola, nie odwołali się od decyzji ZUS do sądu.

Prezes Evercode informował tydzień temu, że powodem unikania sprawy sądowej była obawa o wstrzymanie wypłat przez ZUS. Andrusiewicz twierdzi, że nic takiego nie miałoby miejsca.

- Nie wiem, czy wynika to z nieznajomości prawa przez pana Skrzyneckiego, czy też świadomym wprowadzaniu w błąd. Odwołanie do sądu od decyzji ZUS nie wstrzymuje wypłaty obniżonego zasiłku - informuje Andrusiewicz. - Sprawa sądowa dotyczyłaby bowiem nie samego prawa do zasiłku, ale jego wysokości - dodał, wskazując, że w takiej sytuacji nie ma mowy o wstrzymaniu wypłat. Ten wypłacany byłyby w ustalonej przez ZUS wysokości, a po ewentualnej wygranej pracownika w sądzie nastąpiłoby wyrównanie.

- Obniżenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w przypadku pracownicy Evercode, zostało poparte bardzo wnikliwym postępowaniem kontrolnym i bardzo szeroką argumentacją, którą ZUS bez obaw może przekazać na drogę postępowania sądowego - mówi Andrusiewicz. - Zapewniam, że Zakład nie przypisuje sobie prawa do kształtowania zarobków w Polsce, ani w instytucjach publicznych, ani komercyjnych. ZUS ma jednak za zadanie stać na straży powierzanych przez miliony Polaków składek, które są wypłacane w postaci różnego rodzaju świadczeń. Stąd też niejednokrotnie ZUS przeprowadza wnikliwą analizę prawa do świadczenia czy też jego wysokości.

W rozmowie telefonicznej rzecznik ZUS wskazał, że Zakład wygrywa średnio około 80 proc. spraw w sądzie w podobnych przypadkach.

- Co do sposobu postępowania, myślimy tak, jak rzecznik ZUS i wiemy o naszych możliwościach i wszędzie powtarzam, że nie chcemy się kłócić, tylko skorzystać z dostępnej możliwości oraz ewentualnie zastanowić się na przyszłość, co można z tym zrobić - podaje w ugodowym tonie prezes Evercode.

ZUS coraz częściej sprawdza matki, które zgłosiły się po świadczenia. Kontroluje, czy nie doszło do zatrudnienia tylko po to, by wyłudzić potem wypłatę dużego zasiłku macierzyńskiego lub wychowawczego.

Jak podaje instytucja, kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w czwartym kwartale 2016 r. wyniosła w sumie 49,7 mln zł, a całym roku - 203,8 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 47,8 mln zł w czwartym kwartale i 195,8 mln zł w całym 2015 r.

Wcześniej dotyczyło to głównie fikcyjnego zakładania firmy przez kobiety, podniesienia sobie składki na dwa-trzy miesiące przed porodem i pobieraniu kilku tysięcy złotych przez rok. ZUS proceder ukrócił, zmieniając sposób wyliczania świadczenia. Obecnie często kwestionowane jest fikcyjne zatrudnienie na etat.