Zakaz handlu. PIP nie odpuszcza Biedronce. Kwestionuje decyzję sądu

Biedronka w budynku dworcowym "pokonała" zakaz handlu

Sąd uznał, że Biedronka w Świeciu może być otwarta w niedziele z zakazem handlu. Innego zdania jest Państwowa Inspekcja Pracy.

Biedronka w Świeciu to jeden z przykładów niedoskonałości zakazu handlu w niedziele. Spór o nią rozpoczął się już w marcu, kiedy zakaz handlu ruszył. W czym problem? Biedronka mieści się przy dworcu, a w zasadzie to w dworcowym budynku. Tyle że w środku nie ma dyspozytorni, kas biletowych ani poczekalni. Wiaty, gdzie pasażerowie mogą czekać na autobus, znajdują się na zewnątrz.

W połowie sierpnia się wyjaśniła, a przynajmniej tak się wydawało. Nawet jeśli w budynku dworca nie ma kas ani poczekalni, to jednak można uznać go za miejsce obsługi pasażerów. A skoro tak, to działające w nich punkty handlowe mogą być otwarte we wszystkie niedziele – orzekł sąd w sprawie "Biedronki" ze Świecia.

Okazuje się jednak, że sprawa jeszcze się nie skończyła. Państwowa Inspekcja Pracy złożyła zażalenie na decyzję sądu - donosi "Fakt".

