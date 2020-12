wyłudzenie KRO 1 godzinę temu

Afera SK Banku w Wołominie. Pojawił się wątek działacza piłkarskiego

Prokuratora oskarża Jerzego Sz. m.in. o to, że wyłudził on pieniądze od SK Banku w Wołominie w łącznej wysokości ponad 130 mln złotych. Sz. jest trenerem piłkarskim oraz działaczem PZPN-u. On sam twierdzi, że był słupem.

