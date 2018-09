Nikt nie chce SK Banku. Chętnych na zakup brak

Fot. Boleslaw Waledziak/REPORTER

Nikt nie chciał wyłożyć 200 mln zł na przejęcie tego, co zostało po SK Banku, kiedyś największym banku spółdzielczym w Polsce.

Jak pisze "Puls Biznesu", przetarg na zakup Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, znanego jako SK Bank, zakończył się fiaskiem. Z kilkudziesięciu banków, do których syndyk Andrzej Wrzesiński wysyłał zaproszenia do składania ofert z ceną wywoławczą 200 mln zł, odpowiedział jeden... że nie jest zainteresowany.



Jak przypomina gazeta, jeszcze na koniec 2014 r. SK Bank był największym bankiem spółdzielczym w Polsce i na papierze miał aktywa przekraczające 3,8 mld zł.

CZYTAJ: Afera SK Banku. Euronet walczy z syndykiem o 5,5 mln zł w gotówce



Dziś na majątek SK Banku składają się jego nieruchomości, ruchomości, środki trwałe i wyposażenie wciąż działających kilku placówek, marka, a przede wszystkim należności i roszczenia, głównie wynikające z udzielonych kredytów.

Po upadłości okazało się, że aż 96 proc. portfela kredytowego SK Banku to wierzytelności niespłacane.

ZOBACZ: Bank upadł, pracownicy zostali na lodzie

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl