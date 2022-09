Banki oddadzą pieniądze. Nowe prawo wchodzi w życie

Do tej pory osoby, które brały kredyt hipoteczny na mieszkanie, traciły nawet po kilka tysięcy złotych za sprawą opieszałości sądów, którym długo zajmuje wpisanie banku do księgi wieczystej po kupnie nieruchomości.

"Do momentu wpisu bank podnosi dodatkowo oprocentowanie o około 1-2 proc. A obecny czas na wpis dla Sądu Ksiąg Wieczystych w Warszawie to 12 miesięcy!" - skarżył się na początku roku nasz czytelnik, który skontaktował się z nami za pośrednictwem platformy dziejesie.wp.pl. - Przy sporym kredycie miesięczna dopłata to ponad 600 zł. Przez rok czekania robi się z tego prawie 8 tys. zł - wyliczał inny nasz czytelnik, pan Kamil.

Teraz już kredytobiorcy stratni nie będą. Co prawda banki nadal mogą pobierać opłaty do momentu wpisu do księgi wieczystej, ale kiedy to już nastąpi, będą musiały zwrócić te dodatkowo zainkasowane pieniądze.

Problem rozwiązany

Taki jest efekt nowelizacji ustawy o kredycie hipotecznym, którą przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. - Przywracamy elementarną przyzwoitość w traktowaniu kredytobiorców. Banki będą zwracać wszystkie dodatkowe opłaty poniesione w czasie oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej - mówił w lipcu wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, który nadzorował prace nad ustawą.

Jak tłumaczył resort sprawiedliwości, dodatkowe opłaty dla banków przy zaciąganiu kredytu hipotecznego mają charakter nadzwyczajnego "ubezpieczenia" ryzyka kredytowego. "Tymczasem w praktyce niemal w każdym przypadku wpis hipoteki jest dokonywany zgodnie z wnioskiem. A więc zakładanego przez banki ryzyka praktycznie nie ma. Skoro zatem ryzyko uzasadniające dodatkowe koszty nie istnieje, nadzwyczajna opłata powinna być swoistą kaucją" - wyjaśniał resort.

W lipcu ustawa została przyjęta jednogłośnie przez Sejm, a na początku sierpnia "za" zagłosował także Senat. Izba wyższa parlamentu wprowadziła w czwartek jednak dwie poprawki: jedną porządkującą i drugą, rozszerzającą zakres osób mogących liczyć na zwrot opłat także o tych konsumentów, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny przed wejściem ustawy w życie, ale którzy nie mają jeszcze wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Dodatkowo poprawka zakłada, że banki będą miały 60 dni na zwrot pieniędzy od momentu dokonania wpisu do księgi wieczystej.

Sejm zgodził się na zaproponowane przez senatorów rozwiązania. Natomiast 15 sierpnia ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda. 17 września przepisy weszły w życie.

Część banków wycofuje opłaty

Jak sprawdził "Fakt", największe działające w Polsce banki potwierdzają, że będą realizować przepisy ustawy. Co do zasady, aby dostać zwrot pieniędzy, nie trzeba będzie nawet składać żadnego wniosku. Natomiast część banków w ogóle rezygnuje z pobierania dodatkowych opłat w przypadku nowych umów. Tak jest m.in. w PKO BP, Alior Banku i mBanku. Bank Ochrony Środowiska po wpisie do księgi wieczystej będzie natomiast zaliczał pobraną opłatę na poczet nadpłaty kredytu.

Resort sprawiedliwości szykuje też inną nowelizację, która skróci oczekiwanie na wpis do księgi wieczystej.Będzie to możliwe m.in. dzięki powierzeniu notariuszom takich wpisów jak wyodrębnienie nowej nieruchomości lokalowej i wpis hipoteki. Według oceny Marcina Warchoła może ona zostać przyjęta jesienią tego roku i wejść w życie jesienią roku 2023.

