Chcesz kupić mieszkanie, ale nie masz na wkład własny? To już nie jest problemem

żenada 3 min. temu

Już teraz wiadomo że ci którzy wezmą te kredyty nigdy ich nie spłaca,więc nie ma się co ekscytować.Skoro nie stać ich na ok 100 tysięcy to tym bardziej na spłatę kredytu.Tylko bańki na tym zyskają,bo dostaną kasę od piciorow ,