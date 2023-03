Co trzeci frankowicz nie może liczyć na ugodę. Ustawa tego nie zmieni

Regulatorzy polskiego rynku finansowego apelują do banków o polubowne rozstrzyganie sporów dot. kredytów we frankach, które kosztowały ich więcej, niż powinny. Zachęcają kredytodawców do wychodzenia z ofertą ugodową. "Rzeczpospolita" informuje jednak, że wielu frankowiczów nie może liczyć na taką propozycję.