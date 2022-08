Cwaniaki chcą brać wakacje kredytowe dwa razy. Banki: będziemy zawiadamiać policję

O tym, jak kredytobiorcy próbują przechytrzyć system, pisze portal wyborcza.biz. Klienci kombinują i składają wnioski o wakacje kredytowe w kilku bankach. Banki informują o przypadkach, kiedy to żona i mąż w sprawie tego samego kredytu składają dwa oddzielne wnioski.

Portal przypomina, że banki raportują do Biura Informacji Kredytowej fakt skorzystania z wakacji kredytowych. Zanim wniosek zostanie zaakceptowany, klient jest prześwietlany w BIK, właśnie po to, by przekonać się, czy już z wakacji nie skorzystał.