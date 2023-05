Czy hipoteki ze stałą stopą wciąż się opłacają?

O ile w IV kwartale 2021 r. zaledwie co piąty kredyt miał odsetki naliczane według stałej stopy, o tyle koniec roku 2022 pokazał, że na to finansowanie zdecydowała się ponad połowa klientów biorących kredyty na nieruchomości. Trzeba też zauważyć, że hipoteki ze stałą stopą straciły nieco na popularności. W II kwartale 2022 r. ich udział wynosił niemal 65,6 proc. Raport AMRON-SARFiN za IV kwartał 2022 r. pokazuje, że liczba kredytów o okresowo stałej stopie procentowej, które zostały udzielone w tym czasie, wyniosła 19 765 (ta wartość obejmuje zarówno nowo podpisane umowy, jak i umowy aneksowane).

Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem 2023

Prześledziliśmy zmiany obu tych wskaźników od lipca 2022 r. do maja 2023 r. Na wykresie widać, że do listopada różnica ich wysokości była niewielka (wynosiła ok. 0,2 proc.). Z największą różnicą (-0,76 proc.) mieliśmy do czynienia w grudniu 2022 r. i w lutym 2023 r. Na początku maja 2023 r. WIBOR® 6M był wyższy o 0,55 proc., a obecnie (25 maja) stawka bazowa jest niższa od WIBORU® 6M o 0,52 proc.