Czy warto nadpłacać kredyt hipoteczny?

Czym jest nadpłata kredytu i jak nadpłacić kredyt hipoteczny? To proste - o nadpłacie mówimy, kiedy płacąc miesięczną ratę zwracamy bankowi więcej, niż przewiduje nasz harmonogram spłaty. Niewielkie kwoty na konto wybranego banku można przelewać regularnie. Jeżeli nasze możliwości finansowe na to pozwolą, to również nic nie stoi na przeszkodzie, by do banku jednorazowo wpłacać większe sumy. Każdy kredytobiorca ma prawo do nadpłaty, jak i wcześniejszej spłaty zaciągniętego zobowiązania. Gwarantuje to ustawa o kredycie hipotecznym, która została zmieniona 2017 roku.