Polacy wzięli rekordowo dużo kredytów hipotecznych

Z lekkim przymrużeniem oka można śmiało stwierdzić, że w zeszłym roku po kredyt hipoteczny ustawiały się kolejki. Wstępne prognozy ekspertów sektora bankowego nijak miały się do faktycznej sprzedaży. Kredytobiorcy, zwabieni niskim oprocentowaniem, walili drzwiami i oknami po kredyty mieszkaniowe. Tak wysokich wyników sprzedaży banki nie odnotowały od 10 lat, czyli pamiętnego roku wybuchu kryzysu finansowego.

Średnia wartość kredytu hipotecznego w 2018 roku wyniosła 247,2 tys. zł. Jak podaje Biuro Informacji Kredytowej, było to średnio o 15,2 punktu proc. więcej niż w zeszłym roku. Łącznie Polacy zaciągnęli kredyty mieszkaniowe na 56,2 mld zł. Co sprawiło, że bierzemy coraz więcej kredytów na większe sumy? Eksperci są w tej kwestii zgodni. Wpływ na to mają trzy główne czynniki: