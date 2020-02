Dane osobowe słabo chronione. Handel kwitnie

O procederze pisze czwartkowa "Rzeczpospolita". Jak podkreśla, do Urzędu napływają sygnały o nielegalnych praktykach pracowników banków.

W tej sprawie UODO zaapelował do Komisji Nadzoru Finansowego i Związku Banków Polskich, by podjęły w tej sprawie odpowiednie działania i nie dopuszczały do takich sytuacji.