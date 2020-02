Depozyty rosną. Banki poprawiają płynność

Do banków płynie rzeka pieniędzy. Przybywa więcej depozytów niż kredytów. Wcześniej sytuacja była odwrotna - pisze "Rzeczpospolita".

Jednak urodzaj w bankach może prowadzić do cięć oprocentowania lokat - prognozuje "Rzeczpospolita".

Tąpnięcie już nastąpiło w grudniu, kiedy średnie oprocentowanie nowych lokat spadło do 1,21 proc., a firm do 0,88 proc. Jak zauważa dziennik, to najniższe oprocentowanie w historii.