"Dostałam gorszy kredyt, bo jestem kobietą". Wiek emerytalny to problem dla banków

- To niesprawiedliwe. Wiek emerytalny dla mężczyzn wynosi przecież 65 lat. A więc mężczyzna dostałby w takich samych warunkach kredyt na trzy dekady - żali się pani Magda. - Poza tym nie rozumiem, czemu bank nie może wziąć pod uwagę mojej deklaracji, że będę pracować dłużej niż do 60-tki? - pyta retorycznie.

Dlaczego nie spróbowała w innym banku? - Wszędzie było to samo. A ING miał akurat dla mnie najlepsze warunki - mówi.

ING odpowiada: wprowadzimy zmiany. "Jeszcze w tym miesiącu"

O sprawę zapytaliśmy bank ING, który przyznaje, że wiek emerytalny ma znaczenie przy analizach kredytowych. Przypomnijmy od października 2017 r. został on obniżony do 60 lat w przypadku kobiet, a dla mężczyzn wynosi lat 65. Wcześniej, za rządów Platformy Obywatelskiej, ustalono go na poziomie 67 lat dla obu płci.