Drugi kwartał na plusie. Bank Millennium wychodzi z zakrętu

Banku Millennium w pierwszym kwartale 2023 roku wypracował 252,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto. To o 2,6 proc. powyżej rynkowego konsensusu oczekiwań siedmiu maklerskich pytanych przez PAP, których prognozy wahały się od 234,4 mln zł do 255 mln zł. W analogicznym okresie rok temu bank był na stracie - wynosiła 122,3 mln zł. Przypomnijmy, że bank realizuje plan naprawczy. Jak informował w ubiegłym roku, chce uporać się z problemem do trzeciego kwartału 2023 roku.

Millennium ma za sobą drugi zyskowny kwartał. Wcześniej przez ośmiu kwartałach był na stracie. Wpływ na wyniki banku w pierwszym kwartale 2023 roku miało zawiązanie rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Pytanie mamy - Jak działa colostrum?

Wyniki banku Millennium za I kwartał 2023 r.

1 kwartał 2023 roku zakończyliśmy bardzo dobrymi wynikami biznesowymi. Mimo wysokiego poziomu rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi osiągnęliśmy dodatni wynik w wysokości 252 zł netto. Jest to bardzo dobra wiadomość - mówi Joao Bras Jorge, prezes banku Millennium.

Na koniec marca 2023 roku, saldo rezerw na portfel walutowych kredytów hipotecznych udzielonych przez bank wyniosło ponad 5,6 mld zł, co odpowiadało 55,8 proc. wartości portfela kredytów walutowych.

Bank przykłada dużą wagę do ugód z frankowiczami. Liczba dobrowolnych ugód w pierwszym kwartale wyniosła 806, a od początku 2020 roku, kiedy proces został uruchomiony na dużą skalę, blisko 18 600 ugód. W wyniku negocjacji, ostatecznych wyroków oraz innych naturalnych czynników, w pierwszym kwartale tego roku liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych zmniejszyła się o niemal 1 200 (do 36 782).

Podstawowe źródła przychodów banku: odsetki i prowizje

Wynik odsetkowy banku wyniósł w pierwszym kwartale 1,3 mld zł. Wynik odsetkowy wzrósł 31 proc. rok do roku i spadł 6 proc. kwartał do kwartału. Kwartalna marża odsetkowa spadła do 4,58 proc. z 4,63 proc. w IV kwartale 2022 roku głównie z powodu wyższego kosztu depozytów.

Wynik z prowizji wyniósł z kolei 200,9 mln zł. Oznacza to spadek o 9 proc. rok do roku i 1 proc. kwartał do kwartału. Przede wszystkim w następstwie zmniejszenia prowizji z transakcji w ramach obsługi rachunków bankowych oraz z działalności kredytowej.

W I kwartale bank uruchomione kredyty hipoteczne osiągnęły 925 mln zł i spadły o 53 proc. w stosunku do poziomu z I kwartału 2022 roku.

Bank Millennium podał, że głównym źródłem wzrostu depozytów były depozyty klientów indywidualnych, które osiągnęły 70,1 mld i wzrosły o 9 proc. rok do roku. Lokaty terminowe odnotowały silny wzrost, niemal podwajając swoją wartość (90 proc. rok do roku). Rachunki bieżące i oszczędnościowe osób fizycznych spadły o 7 proc. rok do roku.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.