Bank pokazał, ile stracił na wakacjach kredytowych. Kwota robi wrażenie

grosik 39 min. temu zgłoś do moderacji 13 1 Odpowiedz

To pogadajmy o tym, że banki obracają pieniędzmi na rachunkach klientów i firm przy oprocentowaniu tych rachunków na poziomie 0% I to jest właściwe? Bank nikomu niczego nie pokrywa, nikomu nie dopłaca, bo nie ma swoich pieniedzy. To są pieniądze klientów. Jak można trzymać pieniądze na rachunku podstawowym na O% i proponować właścicielowi tego rachunku kredycik na 18.85%? Czy można być jeszcze bardziej obrzydliwym?