Bank Millennium z miliardową stratą. Ma plan, jak wyjść na prostą

Millennium, którego współczynniki kapitałowe po zaksięgowaniu kosztów wakacji kredytowych znalazły się poniżej minimalnych poziomów, liczy, że od czwartego kwartału tego roku będą się one poprawiać, a do trzeciego kwartału przyszłego roku znajdą się powyżej wymogów nadzorcy. Klienci banku nie mają powodów do obaw.